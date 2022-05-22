Торгово-промышленная палата получила приглашение на ноябрьский саммит G-20

Торгово-промышленная палата Кыргызстана получила приглашение на ноябрьский саммит G-20. Соответствующее предложение Торгово-промышленной палате КР озвучил посол Индонезии в Узбекистане с аккредитацией в Кыргызстане Сунарьё Картадината на бизнес-встрече в Бишкеке.

По словам посла, потенциал торгово-экономического сотрудничества между двумя странами в полной мере не раскрыт. Между тем, юго-восточная страна с численностью населения более 270 миллионов человек, могла бы стать мощным рынком для Кыргызстана.

"Одним из эффективных мероприятий в налаживании двустороннего сотрудничества между деловыми кругами стран является взаимное участие в международных выставках и бизнес-форумах", - отметил Сунарьё Картадината.

В связи с этим, посол пригласил представителей Торгово-промышленной палаты совместно с кыргызстанскими предпринимателями на международную выставку Trade Expo Indonesia -2022, которая состоится в октябре этого года. Данную экспозицию ежегодно посещают более 30 тысяч человек со всего мира.

Кроме того, Картадината предложил посетить саммит "Большой двадцатки" G-20, который пройдет 5–16 ноября на острове Бали. С 2009 года в рамках саммита проходит заседание деловых кругов (B-20).

"Мы готовы содействовать и поддерживать бизнес Кыргызстана в Индонезии", - подчеркнул посол.

В свою очередь вице-президент ТПП КР Бахтияр Мухамедзиев рассказывая о торговых возможностях Кыргызстана, выделил производство экологически чистого мяса и бутилированной воды.

"К примеру, не все знают о полезных и уникальных свойствах мяса горных яков, которое является диетическим, но в то же время полноценным по составу. Что касается питьевой воды Кыргызстана, то на EXPO-2020 в Дубае, она вызвала большую заинтересованность арабских предпринимателей. В свою очередь уверен, что качество индонезийского чая могло бы пользоваться большим успехом на рынке Кыргызстана", - заявил он.