Бакыт Торобаев ознакомился с состоянием и ходом строительства автодорог

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев ознакомился с состоянием и ходом строительства ряда автодорог в городе Бишкеке и Чуйской области.

Он ознакомился с ходом строительных работ участка автодороги Бишкек - Кара-Балта.

В данное время здесь идёт подготовка дорожного полотна и укладка первого слоя асфальтобетонного покрытия. Основные работы по реконструкции автодороги планируется завершить к осени текущего года.

Бакыт Торобаев также осмотрел проектные участки Северной объездной дороги, ознакомился с проектом строительства магистральной улицы Профсоюзной.

Общая протяженность проекта реконструкции объездной дороги - 34 км, число полос движения - 4 полосы и 6 полос в районе рынка "Дордой".

Заместитель Главы Кабмина отметил важность учета при проектировании дорожных магистралей инфраструктурных решений, способствующих сохранению и работе бизнеса, функционирующего вдоль дороги.

Далее Бакыт Торобаев провел совещание в Министерстве транспорта и коммуникаций, где были представлены основные направления деятельности ведомства в текущем году.

Он отметил важность качественной и своевременной реализации проектов по реконструкции автодорог, важных стратегических инфраструктурных проектов республики, а также создания соответствующих инфраструктурных условий для удобства населения, туристов и развития бизнеса.