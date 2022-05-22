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Бакыт Торобаев ознакомился с состоянием и ходом строительства автодорог

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- Айжан Мамбеталиева
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Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев ознакомился с состоянием и ходом строительства ряда автодорог в городе Бишкеке и Чуйской области.

Он ознакомился с ходом строительных работ участка автодороги Бишкек - Кара-Балта.

В данное время здесь идёт подготовка дорожного полотна и укладка первого слоя асфальтобетонного покрытия. Основные работы по реконструкции автодороги планируется завершить к осени текущего года.

Бакыт Торобаев также осмотрел проектные участки Северной объездной дороги, ознакомился с проектом строительства магистральной улицы Профсоюзной.

Общая протяженность проекта реконструкции объездной дороги - 34 км, число полос движения - 4 полосы и 6 полос в районе рынка "Дордой".

Заместитель Главы Кабмина отметил важность учета при проектировании дорожных магистралей инфраструктурных решений, способствующих сохранению и работе бизнеса, функционирующего вдоль дороги.

Далее Бакыт Торобаев провел совещание в Министерстве транспорта и коммуникаций, где были представлены основные направления деятельности ведомства в текущем году.

Он отметил важность качественной и своевременной реализации проектов по реконструкции автодорог, важных стратегических инфраструктурных проектов республики, а также создания соответствующих инфраструктурных условий для удобства населения, туристов и развития бизнеса.


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URL: https://www.vb.kg/418304
Теги:
дороги, Бишкек, Кыргызстан, Кабинет министров, кабмин
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