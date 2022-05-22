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Азизбек Мадмаров встретился с Послом Нидерландов в КР Андре Карстенсом

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- Айжан Мамбеталиева
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Заместитель министра иностранных дел Азизбек Мадмаров встретился с послом Нидерландов в Кыргызстане Андре Карстенсом по случаю назначения Жамили Иманкуловой почетным консулом Нидерландов в Кыргызстане.

Основной темой встречи стали вопросы двустороннего взаимодействия в консульской сфере. Состоялся обмен мнениями относительно состояния проработки Соглашений между Кыргызстаном и государствами Бенилюкс о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также реадмиссии.

Стороны обсудили вопросы признания сертификатов Кыргызской Республики о вакцинации на территории Королевства Нидерландов, а также возможность трудоустройства граждан КР на территории Нидерландов на примере сотрудничества КР с Великобританией по программе сезонных сельскохозяйственных работников.

Кыргызской стороной была подчеркнута необходимость активной и плодотворной работы новоназначенного Почетного консула Нидерландов в КР, а также даны рекомендации по расширению взаимодействия между странами во всех сферах.

По итогам встречи между сторонами была достигнута договоренность дальнейшего укрепления кыргызско-нидерландского сотрудничества в консульской сфере.


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URL: https://www.vb.kg/418306
Теги:
Нидерланды, посольство, Кыргызстан, посол
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