Погода
$ 79.50 - 80.50
€ 84.00 - 85.00

Употребление клюквы способно улучшить память за 12 недель

150  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Британские специалисты Университета Восточной Англии изучили воздействие клюквы на память и головной мозг в целом. Согласно результатам исследования, опубликованным в Frontiers in Nutrition, употребление этой ягоды в пищу способно улучшить когнитивные способности, а также снизить уровень плохого холестерина за 12 недель.

Ученые проанализировали данные 60 ментально здоровых участников в возрасте от 50 до 80 лет. Половина участников в течение 12 недель принимала порошок из клюквы (эквивалентен 100 граммам свежей ягоды), а другая половина принимала плацебо.

По результатам исследования выяснили, что употребление клюквы улучшает память о повседневных событиях (визуальная эпизодическая память), функционирование центральной-нервной системы и кровообращение в мозгу.

Кроме того, заметили, что у испытуемых снизился уровень липопротеинов низкой плотности, также называемых плохим холестерином, который влияет на развитие атеросклероза.

Специалисты надеются, что их открытие позволит разработать новые методы профилактики нейродегенеративных заболеваний, например деменции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418307
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  