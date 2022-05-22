Употребление клюквы способно улучшить память за 12 недель

Британские специалисты Университета Восточной Англии изучили воздействие клюквы на память и головной мозг в целом. Согласно результатам исследования, опубликованным в Frontiers in Nutrition, употребление этой ягоды в пищу способно улучшить когнитивные способности, а также снизить уровень плохого холестерина за 12 недель.

Ученые проанализировали данные 60 ментально здоровых участников в возрасте от 50 до 80 лет. Половина участников в течение 12 недель принимала порошок из клюквы (эквивалентен 100 граммам свежей ягоды), а другая половина принимала плацебо.

По результатам исследования выяснили, что употребление клюквы улучшает память о повседневных событиях (визуальная эпизодическая память), функционирование центральной-нервной системы и кровообращение в мозгу.

Кроме того, заметили, что у испытуемых снизился уровень липопротеинов низкой плотности, также называемых плохим холестерином, который влияет на развитие атеросклероза.

Специалисты надеются, что их открытие позволит разработать новые методы профилактики нейродегенеративных заболеваний, например деменции.