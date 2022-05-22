Проекты юных изобретателей КР были представлены на круглом столе "Сколково"

В Русском доме в Бишкеке прошел круглый стол "Сколково. Передовые технологии и современные тенденции в образовании и науке".

Школьники и студенты республики представили собственные изобретения и проекты, направленные на решение актуальных экономических, промышленных и социальных проблем. Приятно отметить, что в мероприятии принимали участие ребята, которые активно участвуют в республиканской Научно-технической олимпиаде школьников ""Наука+Изобретения=Техника!" и международном конкурсе "Мы – интеллектуалы XXI века", ежегодно проводимых Министерством образования и науки КР и Национальной детской инженерно-технической академией "Алтын туйун" в целях развития научно-технического образования и творчества учащейся молодежи Кыргызстана.

Работы юных техников оценивали вице-президент по региональному развитию и взаимодействию с СНГ фонда "Сколково" Александр Окунев и представитель университета МЭИ Константин Шиш.

"Мы рады, что молодежь Кыргызстана интересуется новыми технологиями и решением актуальных проблем, - отметила куратор проектов по продвижению русского языка и российского образования Ирина Царёва. – Поэтому совместно с МЭИ и Сколково мы провели независимую экспертизу проектов, разработанных молодежью, авторы лучших работ получат возможность принять участие в международном молодежном конкурсе научных проектов".