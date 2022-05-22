В Греции выявили первый возможный случай оспы обезьян у человека

Симптомы заболевания обнаружили у 29-летнего британского туриста. Об этом сообщает ТАСС.

В материале говорится, что национальная организация общественного здравоохранения Греции (EODY) сообщила в субботу, что в стране выявлен первый возможный случай оспы обезьян у человека, ожидаются результаты лабораторных исследований.

"Изучается первый возможный случай оспы обезьян в Греции. Речь идет об английском туристе, который вместе со своей спутницей, бессимптомной, помещен в больницу "Аттикон", где они находятся в палатах с отрицательным давлением. EODY получила образцы для исследования, они отправлены в специализированную лабораторию, результаты будут в понедельник", - говорится в сообщении.

Уточняется, что симптомы заболевания обнаружены у 29-летнего британского туриста, который со своей спутницей приехал на отдых на остров Кефалония. У молодого человека - кожная сыпь и другие симптомы, напоминающие оспу обезьян.

Медицинские власти совершили транспортировку мужчины с острова в афинскую больницу "Аттикон" с соблюдением всех соответствующих мер безопасности. Он помещен в специальную изолированную палату, как в случае с COVID-19, для защиты общественного здоровья. Мужчина проходит детальное обследование у научного персонала больницы, которое должно позволить определить, действительно ли он заражен вирусом, вызывающим оспу обезьян.