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Милиция задержала девушку, которая стреляла из пистолета

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- Бакыт Стамов
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Пресс-служба МВД сообщает, что ранее в социальных сетях было распространено видео, где неизвестная девушка азиатской внешности в возрасте 20-25 лет стреляет из пистолета неустановленной марки. В какой горной местности происходит это событие было также неизвестно.

Распространенное видео вызвало общественный резонанс и возмущение пользователей социальных сетей, некоторые из них обратились с

видеообращением в адрес руководства МВД с просьбой принять соответствующие меры.

Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ УВД Первомайского района г.Бишкек. Оперативно-розыскные мероприятия в рамках доследсвенной проверки осуществлялись сотрудниками 3-го управления ГУУР МВД КР. По итогам проведенной работы установлены и доставлены в следственную службу УВД Первомайского района Бишкека граждане: Б.А. 2000 года рождения, жительница города Бишкек, А.Ж.1985 года рождения, проживающий в Бишкеке.

Изъят травматический пистолет, владельцем которого является вышеуказанный гражданин А.Ж. Назначены соответствующие экспертизы.

По предварительным установленным данным события, отраженные в видео,имели место примерно пять дней назад в районе ущелья "Чычкан", недалеко от трассы Бишкек-Ош. Со слов "любительницы пострелять" происходящее на видео снимала подруга. Потом сама распространила в соцсетях.

По указанному факту принимаются соответствующие меры для дачи юридической оценки.


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URL: https://www.vb.kg/418316
Теги:
МВД, Бишкек, Кыргызстан, пистолет
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