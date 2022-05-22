Саудовская авиакомпания выполнила первый рейс с женским экипажем

Саудовская авиакомпания выполнила первый в истории королевства рейс с женским экипажем. Об этом сообщает РИА Новости.

Саудовская авиакомпания flyadeal сообщила о выполнении первого в истории королевства авиарейса с полностью женским экипажем.

"Flyadeal осуществила первый в истории Саудовской Аравии рейс с полностью женским экипажем, большинство членов которого гражданки королевства", - сообщила авиакомпания в Twitter, опубликовав фотографию экипажа, состоящего из семи девушек.

Рейс выполнялся на новейшем самолете Airbus A320 из Эр-Рияда в Джедду, уточнила компания.

С того момента, как в королевстве наследным принцем стал сын короля Мухаммед бен Сальман, Саудовская Аравия стала стремительно меняться, в первую очередь, это коснулось роли женщин в обществе. Женщинам разрешили водить машину, посещать стадионы для просмотра спортивных матчей, служить в армии и полиции.