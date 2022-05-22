Исторические аспекты ресентиментных проблем неонацистов Украины

Военная операция Российской Федерации, начавшаяся утром 24 февраля 2022 г. на Украине, имеющая своей целью денацификацию (очищение украинского общества, культуры, прессы, экономики, образования и политики от влияния нацистской идеологии, в том числе – отмену законов, дискриминирующих русскоговорящее население) и демиталиризацию (нейтрализация военного потенциала) этой страны, вскрыла исподволь образовавшиеся, довольно серьезные проблемы, которые уже стали препятствовать дальнейшему позитивному развитию России и других стран мира.

Что касается предстоящей и успешно продвигающейся демилитариза́ции Украины, то тут всё предельно ясно и вполне очевидно – ультраправые силы, а точнее, военизированные неонацисты (в виде парамилитарных, военизированных общественных объединений или частных военных компаний) добровольно не станут разоружаться и становиться нонкомбатантанами. И только силовая военная операция Российской Федерации способна их разоружить или, при неприятии военизированными нацистами такого вполне либерального решения, уничтожить.

Более сложнее ситуация с денацификацией украинского общества, т.к. людские души это не военная техника, железо для которого не так уж трудно добыть, отлить, собрать, эксплуатировать и даже уничтожить (в ходе, например, операции по демилитаризации). Человеческое сознание, а тем более целой нации, т.е. существенной по количеству общности людей, материя гораздо тоньше и деликатнее.

Немецкий нацизм и фашизм вырос вследствие обнищания Германии, понесшей поражение в Первой Мировой войне, и возникновения у немцев чувства обиды и якобы исторической несправедливости (то, что современная наука называет ёмким термином "Ресентимент"). Посмотрим откуда подобные настроения (когда появилось отношение к "москалям", как врагу, и как зародились национализм и нацизм) могли возникнуть в среде "свiдомих" украинцев.

Первое, что нужно проанализировать - это возникновение государственности у украинцев и их территориальные притязания.

Начнем с князей Киевских, другими словами – руководителей государства, которое возникло на территории современной Украины и имевшее название "Киевская Русь":

Олег Киевский (879-912);

Игорь Рюрикович (912-945);

Равноап. Ольга (945-955) – родилась на северо-западе Руси, в Пскове;

Святослав Игоревич (955-972);

Ярополк Святославич (972-980);

Равноап. Владимир (980-1015);

Святополк Окаянный (1015-1019);

Блгв. Ярослав Мудрый (1019-1054) (первоначально был князем Ростовским, затем Новгородским, а лишь в последствии – Киевским);

Изяслав Ярославич (1054-1067);

Всеслав Брячиславич Полоцкий (1067-1068) - представитель полоцкой ветви Рюриковичей;

Изяслав Ярославич (1068-1073);

Святослав Ярославич (1073-1076);

Всеволод Ярославич (1077);

Изяслав Ярославич (1077-1078);

Всеволод Ярославич (1078-1093);

Святополк Изяславич (1093-1113);

Блгв. Владимир Всеволодович Мономах (1113-1125);

Блгв. Мстислав Владимирович Великий (1125-1132);

Ярополк Владимирович (1132-1139);

Вячеслав Владимирович (1139);

Всеволод Ольгович (1139-1146);

Блгв. Игорь Ольгович (1146);

Изяслав Мстиславич (1146-1149);

Юрий Долгорукий (1149-1151).

Необходимо отметить, что киевский престол передавался только среди потомков Рюрика (призванного новгородскими русами на княжение варяга из северных стран: толи Скандинавии, толи с острова Рюген, выходца из среды славян, тут мнения экспертов и историков кардинально расходятся). И прервалась эта династия уже в Москве, со смертью царя Ивана Грозного и воцарением Бориса Годунова. Но где в этом списке Рюриковичей "щирые" украинцы так и остается не понятным. Это первое национальное осложнение: как так – живём на территории Украины, а предков (строителей украинской государственности), кроме "лыцаря Мамая", официальной историографией не установлено?

Второе на что следует обратить внимание – это как и когда возник этнос "украинцы"? Отбросив современное мифотворчество о древних украх (якобы выкопавших Черное море и параллельно создавших отвалами изымаемых пород горы на территории современной Турции, что не подтверждено никакими историческими свидетельствами и артефактами) необходимо обратиться к имеющимся реальным фактам, а они таковы.

В 1157 г. великий князь Андрей Юрьевич Боголюбский впервые отделил титул великого князя от Киева: Северо-Восточная Русь получает великокняжеский статус с центром в г. Владимире. В последствие аналогичный политический акт совершил Петр I, переведя столицу в г. Санкт Петербург, а также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сделавший столицей прежде провинциальный северный город Целиноград, ставший Астаной, а в последствии, наверное, под впечатлением грандиозных успехов Петра переименованный в г. Нур-Султан.

Киевская Русь прекратила свое существование с татаро-монгольским нашествием и захватом и разгромом г. Киева в декабре 1240 г. В результате этих военно-политических событий и произошло разделение прежде единого государства на две "Руси" - Большую и Малую (в последствие, связи со сложившейся политической обстановкой и значительным расстоянием до Владимира, начавшую тяготеть к Речи Посполитой). Так, в 1253 г. князь Даниил Галицкий принял от римского папы королевский титул и стал "королем Руси". А в дальнейшем и князь Галицкий и Волынский Юрий II в грамоте к великому магистру Немецкого ордена Дитриху, от 20 октября 1335 г. называл себя "dux totius Russiæ Minoris" ("князь всея Малыя Руси"), хотя и он, и его предшественники именовали себя "Rex Russiæ" ("Король Руси"), "Dux totius terræ Russiæ" ("Князь всея земли Русской"), "Dux et Dominus Russiæ" ("Князь и Господарь Руси").

В 1299 г. (в связи с разорением Батыем и потерей Киевом статуса главного города Руси) митрополит всея Руси Максим переехал в столицу Владимиро-Суздальского княжества г. Владимир․ Впервые термин "Малая Россия" начинает встречаться в начале XIV века, в документах Византии, предназначенных для церковно-административной практики. Тогда в Галиче, для управления юго-западной Русью, в 1303 г. константинопольским патриархом Афанасием была образована галицкая митрополия в "королевстве Руси".

Такая политическая ситуация с государственными (образование королевства Русь и Владимирского великого княжества) и религиозными (образование двух митрополий, на тот период времени имевших статус столичных религиозных центров) институтами начала приводить к некоторому отдалению (духовному, религиозному, культурному, экономическому и т.д.) единого прежде народа - руси. Так, Малая Русь в XIV в. вошла в состав Великого княжества Литовского, по Кревской унии 1385 г. оказалась в составе объединенного польско-литовского государства, после заключения Люблинской унии 1569 г. - в Речи Посполитой, а впоследствии оказалась в Австро-Венгерской империи. Однако, как мы видим украинцев в этот период времени на исторической сцене народов еще не существовало, а жители юго-западных окраин сами себя именовали русинами. И только ближе к XVIII в., конкретную территорию - Среднее Поднепровье, исторически связанную с запорожским казачеством, стали называть Украиной. В 1796 г. здесь была образована Малороссийская губерния Российской империи.

Многие города современной Украины появились благодаря России (рис. 1).

Рис. 1. Города, построенные Россией

Так, г. Киев, в арабских сочинениях X в. наряду с Новгородом, фигурирует как важный центр одной из групп русов. Начиная с захвата города Вещим Олегом и до второй половины XIII в. Киев был столицей Руси. С 1240 г. по 1362 г. находился под властью Золотой Орды. В 1362-1654 гг. г. Киев был в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. В 1654 г. после Переяславской рады на площади перед древней Церковью Успения Богородицы Пирогощи население Киева принесло присягу царю Алексею Михайловичу. В 1654-1667 гг. были неоднократно отбиты нападения гетмана Ивана Выговского, но в 1667 г. Киев был уступлен Польшей первоначально временно, а с 1686 г. - постоянно. Однако, 1 мая 1686 г., по "вечному миру" г. Киев навсегда признается русским городом с выплатой компенсации Польше в размере 146 тыс. руб., т.е. был выкуплен Россией. А с 1721 г. Киев является областным городом Киевской губернии Российской Империи. С 1917 по 1920 гг. власть в Киеве менялась 13 раз. Окончательно советская власть в Киеве установилась в 1920 г. В 1934 г. Киев становится столицей УССР (с 1917 по 1934 гг. столицей УССР был г. Харьков).

Город Чернигов относился к Киевской Руси, являясь с 1024 г. стольным градом князя Мстислава Владимировича, брата великого князя Ярослава Мудрого. С 1239-1356 гг. был под монголо-татарским игом. С 1356-1503 гг. находился в составе Литвы. После 1503 г. вошел в состав Великого княжества Московского. После 1618 г. - в составе Речи Посполитой. После 1649 г. в составе Войска Запорожского. После 1654 г. - в составе государства Российского. Черниговские казаки принимали участие в Полтавской битве на стороне войска Петра I.

Город Полтава была передана в 1569 г. из Великого княжества Литовского в состав Польши. После 1654 г. находилась в составе польской Гетманщины (территория, контролируемая запорожскими казаками). После 1667 г. вошла в состав Русского царства. В 1709 г. была атакована шведской армией короля Карла XII вместе с полками гетмана Мазепы. Город Черкассы, в 1569 г. перешел из Великого княжества Литовского в состав Польши, но с 1793 г. находится в составе Российской империи. Город Кировоград (Елисаветград) был образован в 1754 г. в виде крепости св. Елисаветы, которая стала центром провинции, в 1775 г. это поселение получает права города и имя Елисаветград в составе Российской империи.

Города Харьков (1630 г.), Сумы (1655 г.), Луганск (1795 г.) и Донецк (1869 г.), считались в прошлом Слобожанщиной и Диким полем, после 1765-1774 гг. стали губернскими городами Российской Империи. Город Винница (прилегающая территория была разделена в 1940 г. на Винницкую и Хмельницкую области) - в 1793 г. в результате раздела Польши вошел в состав Российской Империи. Города Днепропетровск и Запорожье - до 1648 г. в составе Речи Посполитой, после войн с Польшей за Малороссию - под совместным управлением, а с 1774 г. - в составе Российской империи. Город Херсон (относимый ранее к Скифскому царству, Сарматии, Антам, Готам, Гуннам, Тюркскому и Хазарскому каганату, Руси, Золотой орде, Крымскому ханству, Османской империи) с 1774 года - в составе Российской империи. С 1917 по 1920 года этот город был под контролем австро-германских войск, а с 1920 года - в составе УССР. Город Николаев возник по указу князя Григория Потёмкина, когда в 1788 г. здесь была заложена верфь, вокруг которой и начал строиться город. Область - в составе Российской империи с 1774 г., ранее - в составе Турции, а еще раньше – здесь были поселения скифов, сарматов и греческие колонии. Город Николаев в составе УССР с 1922 г. Город Одесса появился по предложению Суворова в 1793 г., когда здесь началось строительство крепости, а непосредственно город Одесса был основан рескриптом Екатерины II от 27 мая (7 июня) 1794 г. Территория области - до 1878 г. частично находилась в составе Османской империи, а еще раньше - в составе Крымского ханства. В составе Российской империи эта область находится с 1878 г. С 1818 по 1940 гг. - частично в составе Румынии. Только после 1940 г. Одесская область полностью вошла в состав УССР. Город Житомир, с 1321 г. находился в составе Великого Литовского княжества, с 1569 г. - в составе Польского королевства, а в 1795 г. вошел в состав Российской империи.

Города Львов, Закарпатье, Ивано-Франковск, Тернополь и Волынь (включая Ровно) - бывшие земли Польши и Австро-Венгрии, в 1939 г. присоединил к Украине И. Сталин.

Однако, такая ситуация с городами, построенными Россией, не вызвала большого восторга у апологетов украинского национализма, которые приняли резко другую идеологию и начали вспоминать от древних "украх" и их наследии. А там, где в угоду действительным или надуманным историческим обидам искажается история того или иного народа, там постепенно рождается национализм, при чем в его радикальных формах существования.

Что касается украинской государственной, то исторические факты таковы, что до 1917 г. термин "Украина" обозначал обычное территориальное понятие (такое же, как Сибирь, Урал, Даурия, Манчжурия и др.), не несшее в себе никакой государственности и даже автономности. Это было собирательное название для нескольких губерний Российской империи, расположенных у западных границ (у её окраины, отсюда и название - Украина). Некоторыми самостоятельными общественными образованиями, но отнюдь не государствами, были Запорожская Сечь и польская Гетмащина, которые являлись важными центрами деятельности и управления всеми войсковыми делами сечевых казаков, а также резиденцией всех главных казацких старшин (гетманов).

Украина в современных границах была собрана Российской империей, главным образом в 17-18 вв., из территорий, ранее находившихся в составе Литвы (Великое княжество Литовское), Польши (Речь Посполитая), Османской империи и Крымского ханства, а также приданных в советское время, при СССР (рис. 2).

Рис. 2. Территории, приданные Украине в разное время

Как государственное образование (без западных областей, присоединенных в 1939 и 1945 гг., а также без Крыма – присоединенного в 1954 г.) Украина была сформирована в результате гражданской войны 1918-1920 гг. Так, 7 (20) ноября 1917 г., после свержения Временного правительства России, на части территории бывшей Российской империи Универсалом (Постановлением) Украинской Центральной рады была провозглашена Украи́нская Наро́дная Респу́блика (УНР), которая представляло собой государство, находящееся в федеративной связи с Российской Республикой. Такое название, где присутствовал термин "Украина" было принято с воодушевлением, т.к. малороссы (украинцы) слышали в названиях "Малая Русь" и "Малороссия" нечто для себя уничижительное. В апреле 1918 г., в результате государственного переворота гетмана П.П. Скоропадского, поддержанного австро-германскими оккупационными войсками, УНР была ликвидирована и была создана "Украинская держава". В декабре 1918 г. после свержения войсками Директории гетмана Скоропадского и его "Украинской державы" УНР была вновь воссоздана, однако лишь на части территории, на которую ранее претендовала и имела.

Своё существование УНР прекратила в ноябре 1920 г. после занятия Красной армией и выезда правительства УНР в изгнание. По Рижскому договору 1921 г. бывшую территорию УНР разделили между собой Украинская Советская Социалистическая Республика (провозглашённая марта 1919 г.) и Польша, к которой отошла бо́льшая часть Волыни, практически треть Полесья и Восточная Галиция. Часть территории, на которую претендовала УНР, вошла в состав РСФСР, БССР и Чехословакии (Закарпатье), часть - Румынии (Северная Буковина, часть Бессарабии).

Таким образом, нынешняя Украина (выделившаяся из СССР 24 августа 1991 г.) является довольно молодым государством, с не до конца устоявшимися традициями и опытом государственного строительства, которому необходимо преодолевать свои еще свежие "родимые пятна", чтобы не скатиться окончательно в неонацистскую опасность.

Авторы: Воробьев А.Е., Разаков Б.Ж.