В Узбекистане освоят 8 новых месторождений урана

Шавкат Мирзиёев поручил разработать отдельную программу геологоразведочных работ на 2022-2026 годы. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В частности, в программе будет предусмотрено увеличение запасов урана за счет освоения 8 новых месторождений и 18 перспективных участков, использование современного бурового оборудования из-за рубежа, создание цифровой геологической модели.

Отметив, что стоимость урана на мировом рынке постоянно растет, Мирзиёев потребовал уделить в новых проектах особое внимание переработке этого сырья и созданию продукции с добавленной стоимостью. Говоря о трансформации государственного предприятия "Навоийуран", президент заявил о необходимости привлечь туда иностранных специалистов и совершенствовать технологические процессы.

В прошлом году в Узбекистане был создан кластер медной промышленности. По соответствующей программе планируется увеличить добычу меди в два раза и произвести продукцию на $8 млрд.

При Фонде реконструкции и развития Узбекистана создадут проектный офис "Янги кон" ("Новый рудник") с уставным капиталом $15 млн. Он займется реализацией инвестиционных проектов по добыче лития, алюминия, магния, графита и других редких металлов.

Для достижения поставленных целей требуются квалифицированные кадры, в которых Узбекистан испытывает острый дефицит. К примеру, только системе Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам ежегодно требуются свыше 300 специалистов среднего звена с современными знаниями, хорошим уровнем владения информационными технологиями и иностранными языками. Но уровень подготовки таких специалистов очень низкий.

Президент распорядился расширить геологические направления в техникумах Зарафшана, Ангрена и Гузара и повысить качество подготовки квалифицированных работников.

Узбекистан входит в число мировых лидеров по запасам золота, урана, меди, фосфоритов, молибдена. В июле 2018 года в Госкомгеологии сообщали, что потенциальная ценность полезных ископаемых в Узбекистане составляет $5,7 трлн, стоимость уже разведанных запасов - около $1 трлн. В 2020-2024 годах страна планировала вложить в поиск, оценку и разведку новых месторождений золота около $230 млн. В геологоразведочные работы по урановым рудникам инвестируют $59 млн. Власти также заявляли о намерении нарастить запасы меди, серебра, свинца, цинка, вольфрама. Ожидается, что общая стоимость прироста запасов полезных ископаемых превысит $23,1 млрд.

Источник: Фергана