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На джайлоо Каркыра начал функционировать временный милицейский пост

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщает, что с приближением лета многие животноводы Тюпского и Ак-Суйского районов переезжают на летние пастбища джайлоо Каркыра.

Как сообщает пресс-служба, в целях исключения фактов кражи скота, а также предупреждения и профилактики различных правонарушений в местности "Башарын" Тюпского района выставляется временный милицейский пост. На данном посту, по утвержденному графику несут круглосуточное дежурство сотрудники Тюпского и Ак-Суйского районных милиции.

В мероприятии открытия милицейского временного поста принял участие заместитель начальника УВД Иссык-Кульской области Азамат Савыралиев. Ставя задачи, он особое внимание уделил организации несения службы сотрудниками милиции, проверил служебные документации, осмотрел бытовые помещения, предназначенные для отдыха после несения службы. Заслушал отчеты руководителей районных отделов внутренних дел.

По их словам, общая площадь джайлоо Каркыра составляет 25 тысяч гектаров, ежегодно сюда на летний выпас перегоняется около 40 тысяч крупного рогатого скота, 30 тысяч лошадей и 80 тысяч мелкого рогатого скота. Сегодня, уже наблюдается переезд и обустройство животноводов, которые на договорной основе пасут скот жителей двух районов. В ближайшую неделю ожидается переезд основной части животноводов и домашней живности. В основном на временном посту будут нести службу сотрудники оперативных подразделений и участковые уполномоченные милиции. Через каждую неделю, они будут заменяться другими сотрудниками.

В свою очередь, заместитель главы областной милиции Алмаз Савыралиев определил ряд задач по недопущению и предотвращению скотокрадства в летний период, на максимальном исполнении возложенных на них задач. Особое внимание было уделено соблюдению служебной дисциплины. В этих целях будут проводиться внезапные проверки со стороны руководства областной милиции.

Он также поручил проводить на постоянной основе разъяснительные работы среди животноводов о незамедлительном сообщении в милицию, в случае обнаружения пропажи или кражи скота.


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URL: https://www.vb.kg/418329
Теги:
Иссык-Кульская область, Тюпский район, Кыргызстан, милиция
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