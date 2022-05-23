Милиционеры рассказали о спасении девушки, намеревавшейся спрыгнуть с крыши

Сотрудники УПСМ МВД рассказали подробности спасения девушки, пытавшейся спрыгнуть с крыши многоэтажки

Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что в одном из микрорайонов Бишкека девушка, поссорившись с родственниками, пыталась спрыгнуть с крыши многоэтажного дома. На место вызова незамедлительно прибыли сотрудники управления патрульной службы милиции, которые в результате оперативной и слаженной работы спасли девушку от гибели и не дали совершить смертельный прыжок.

Героями, спасшими девушку, стали младшие инспекторы 4-й роты 3-го взвода УПСМ - старшина милиции Усеинов Нурсултан и сержант милиции Курманбек уулу Нурмат. Данные сотрудники работают в органах внутренних дел с 2020 года.

Как стало известно, 18 мая 2022 года вовремя несения службы Усеинова Нурсултана и Курманбек уулу Нурмата, в 16 часов 40 минут, поступил вызов о том, что в микрорайоне "Джал" на крыше одного из многоэтажных домов замечена девушка, которая собирается спрыгнуть.

Со слов Усеинова Нурсултана, они с напарником неотложно прибыли на место вызова, где на крыше дома № 20 заметили фигуру молодой девушки, и поняли, что медлить нельзя ни секунды и не раздумывая поднялись на крышу.

"Поднявшись на крышу, я стал разговаривать с плачущей девушкой и всячески ее уговаривать не прыгать, в это время мой напарник Курманбек уулу Нурмат медленно приближался к ней, а когда она на мгновение отвлеклась, рискуя жизнью, обхватил ее руками и оттянул ее от края крыши", - рассказал Усеинов Нурсултан.

Курманбек уулу Нурмат подчеркнул, что это первый подобный случай за время службы в органах внутренних дел. "Были грабежи, разбои, различные задержания и потасовки, но с таким мы столкнулись впервые", - сказали инспекторы.

Усеинов Нурсултан рассказал, что исход в той ситуации был непредсказуемым, но они с коллегой думали только о том, как спасти девушку и не дать ей погибнуть.

"Мы не считаем свой поступок героическим, это наш человеческий долг – мы не должны оставаться в стороне в таких случаях. Наш поступок – это профессиональная обязанность", - подытожил Нурсултан.

В результате профессиональных и оперативных действий сотрудников УПСМ, но связанных с огромным риском, девушке не дали совершить самоубийство. Действия участвовавших в спасении не остались незамеченными. В том числе и руководством, которое намерено ходатайствовать об их поощрении.