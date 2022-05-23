Погода
$ 79.37 - 80.37
€ 84.00 - 85.00

СМИ: украинка за десять дней разрушила британскую семью

318  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Украинка всего за десять дней своего пребывания в разрушила приютившую ее в Британии семью, сообщает The Sun.

София Каркадым в возрасте 22 лет, работавшая во Львове в сфере IТ, покинула Украину и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт. Она и ее муж Энтони предоставили девушке свой дом как убежище. Уже спустя десять дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к новой избраннице.

В конце концов Лорна предложила Софии съехать из их дома – и Тони съехал вместе с Софией.

"Мы очень сожалеем о том, что нам пришлось причинить столько боли, но с Софией у меня возникла такая тесная связь, какой у меня никогда прежде не было", - приводит The Sun слова мужчины.

Теперь Каркадым и ее избранник просматривают объявления об аренде квартир, обращая особое внимание на современные апартаменты в центре города, и они уже подали заявку на постоянную визу для украинки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418339
Теги:
Великобритания, Украина, беженцы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  