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Назван продукт, который защитит зрение от падения

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- Наталья Крайнова
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Диетолог-нутрициолог Наталья Романова рассказала о том, как защитить зрение от возрастных изменений. Сообщают РИА Новости.

По словам специалиста, сохранить остроту зрения помогут сушеные ягоды годжи. Романова отметила, что регулярное употребление небольшой порции ягод препятствует развитию основной причины потери зрения в пожилом возрасте - дегенерации желтого пятна.

"Ученые обнаружили, что у 13 здоровых участников исследования в возрасте от 45 до 65 лет, которые потребляли 28 граммов ягод годжи пять раз в неделю в течение 90 дней, увеличилась плотность защитных пигментов в глазах - лютеина и зекасантина. Пигменты блокируют синий цвет и защищают глубокие слои сетчатки от проникновения вредных веществ. Эти полезные вещества в наибольшем количестве содержатся в ягодах годжи", - заявила диетолог.

Также Романова дала рекомендации по употреблению ягод годжи. По ее словам, их следует добавлять в каши, супы, йогурт или смузи. Кроме того, по словам эксперта, ягоды можно использовать в качестве специй к мясным блюдам или заварить из них чай.


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URL: https://www.vb.kg/418340
Теги:
здоровье
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