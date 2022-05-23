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Бакыт Бакетаев: США будут уговаривать Кыргызстан выступить против России

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- Анастасия Карелина
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С 23 по 27 мая Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан посетят члены межведомственной делегации США. Политолог Бакыт Бакетаев считает, что цель визита гостей из Соединенных Штатов – уговорить руководство государств Центральной Азии повернуть свои страны против России.

Члены американской делегации в эти майские дни намерены встретиться с представителями властей, гражданского общества и деловых кругов четырех центральноазиатских республик.

Возглавляет межведомственную делегацию помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. А в ее составе – старший директор Совета национальной безопасности по России и Центральной Азии Эрик Грин, высокопоставленные сотрудники Министерства обороны и Агентства по международному развитию (USAID).

"Их главная цель, на мой взгляд, уговорить данные страны Центральной Азии повернуться против России. Возможно, присоединиться к санкциям. Или же, если они, конечно, понимают наши страны, заставить занять нейтральную позицию. К сожалению, политики очень мало обращаются к философским трактатам, поэтому и довели мир до состояния, которое сейчас наблюдаем. Согласно же диалектике Гегеля, все в этом мире подчиняется определенным законам. Например, Закону единства и борьбы противоположностей, Закону отрицания отрицания и так далее. Я уже говорил, что настал час X. Цивилизация дошла до войны. Но миру необходимо совместное сосуществование противоположностей, как это происходит в природе. Увы, некоторые президенты этого никак не поймут. Бывший президент США Дональд Трамп – человек, который знаком с философией, наверняка читал Аристотеля, Гегеля, Ницше. Период его президентства был временем наилучшего правления Соединенными Штатами миром. Они же, по сути, правят миром. А Байден… Он, может быть, и читал философские трактаты, но... забыл", - сказал vb.kg политолог Бакыт Бакетаев.

Политолог уверен, что американские визитеры в Кыргызстане ничего не добьются. Страны Центральной Азии связывают друг с другом и с Россией тысячи нитей. В Российской Федерации работают миллионы наших трудовых мигрантов.

"США будут убеждать президентов азиатских республик занять определенную позицию. Но они не могут поставить себя на наше место. Мы с Россией живем вместе много десятилетний. Мы едины. И сейчас еще раз "резать нас по живому", как это было, когда развалили СССР?! Мы идем вместе с Россией. Ну как можно одну руку или одну ногу отрезать? Все мы ходим по одной земле. Я считаю, нужны две большие системы, согласно которым мы и будем жить. Самым прекрасным временем существования, когда развивался и СССР, и западные страны, был период холодной войны. И сейчас нам нужно разделиться на Восток и Запад, на два сильных субъекта, жить в состоянии холодной войны, не допуская ее перехода в горячую фазу, и двигаться вперед", - считает Бакыт Бакетаев.


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URL: https://www.vb.kg/418341
Теги:
Россия, США, Центральная Азия, Бакыт Бакетаев
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