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Задержан лидер религиозно-экстремистского движения "Йакын Инкар"

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- Айжан Мамбеталиева
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В Чуйской области задержан лидер, а также последователи религиозно-экстремистского движения "Йакын Инкар".

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СПНЭМ ГУВД Чуйской области, ОВД Сокулукского района совместно с сотрудниками УГКНБ по Чуйской области была установлена личность лидера, а также активных членов запрещенного в Кыргызстане религиозно-экстремистского движения "Йакын Инкар".

Так, в ходе слаженной работы правоохранительных органов в рамках возбужденного уголовного дела, зарегистрированного в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 331 ("Создание и финансирование экстремистской организации") УК КР были установлены личности более 50 активных членов запрещенного в Кыргызстане религиозно-экстремистского движения "Йакын Инкар". Лидером данного запрещенного движения в Средней Азии является ранее судимый за аналогичную статью житель села Беловодского К.Н., 1970 года рождения.

По предварительной версии следствия, К.Н., являясь лидером запрещенного религиозно-экстремистского движения "Йакын Инкар" в КР, финансировал, обучал и проводил даваты для членов данного движения. Кроме того, по нескольким адресам в Московском районе организовал обучающие места в Медересе и общежитиях без соответствующих разрешительных документов, где также распространял идеологию данного запрещенного движения.

В ходе дальнейших следственных и оперативных мероприятий сотрудниками милиции и ГКНБ был произведен обыск по 21 адресам проживания членов данного запрещенного движения, в результате которых были изъяты различная религиозная литература, листовки, флеш-карты, тетради, сотовые телефоны и DVD-диски, по изъятым вещам были назначены соответствующие экспертизы. По заключению которых было установлено, что в изъятой литературе содержится идеология запрещенного в Кыргызстане религиозно-экстремистского движения "Йакын Инкар".

В настоящее время в рамках проведенных следственных и оперативных мероприятий по подозрению в совершении притуплений, предусмотренных статьей 331 ("Создание и финансирование экстремистской организации") УК КР задержаны:

  1. лидер запрещенного в Кыргызстане религиозно-экстремистского движения "Йакын Инкар" К.Н., 1970 года рождения,
  2. активный член запрещенного в Кыргызстане религиозно-экстремистского движения "Йакын Инкар" А.Н., 1981 года рождения,
  3. активный член запрещенного в Кыргызстане религиозно-экстремистского движения "Йакын Инкар" А.Ж., 1966 года рождения,
  4. активный член запрещенного в Кыргызстане религиозно-экстремистского движения "Йакын Инкар" С.А., 1992 года рождения,
  5. активный член запрещенного в Кыргызстане религиозно-экстремистского движения "Йакын Инкар" М.У., 1996 года рождения.

Данные лица проводили агитационные мероприятия по распространению идей запрещенного религиозно-экстремистского движения "Йакын Инкар" путем даватов с призывом вступления других граждан.

В настоящее время подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО № 1 города Бишкека.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/418342
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