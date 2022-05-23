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Мэрия дала разъяснения по ремонту в сквере Борцам революции

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- Айжан Мамбеталиева
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Мэрия города Бишкека дала пояснения касательно установленных болтов на облицовочных плитках фонтана в сквере Борцам революции.

Указанные плитки были установлены с выступом в 4-5 сантиметров. В сообщении говорится, что из-за того, что горожане садились, ходили по краю фонтана, произошло разрушение плитки.

После чего прежнее руководство муниципального предприятия "Тазалык" решило проблему, закрепив плитку болтами. Однако в настоящее время недоработка исправлена сотрудниками предприятия. Болты демонтированы, плитки срезаны. По благоустройству данного сквера дополнительно будут проведены работы.


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URL: https://www.vb.kg/418346
Теги:
мэрия, Тазалык, Бишкек
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