Мэрия дала разъяснения по ремонту в сквере Борцам революции

Мэрия города Бишкека дала пояснения касательно установленных болтов на облицовочных плитках фонтана в сквере Борцам революции.

Указанные плитки были установлены с выступом в 4-5 сантиметров. В сообщении говорится, что из-за того, что горожане садились, ходили по краю фонтана, произошло разрушение плитки.

После чего прежнее руководство муниципального предприятия "Тазалык" решило проблему, закрепив плитку болтами. Однако в настоящее время недоработка исправлена сотрудниками предприятия. Болты демонтированы, плитки срезаны. По благоустройству данного сквера дополнительно будут проведены работы.