Религиозные деятели прошли обучение по профилактике домашнего насилия

В городах Ош и Бишкек государственной комиссией по делам религий Кыргызстана совместно с духовным управлением мусульман, прогрессивным общественным объединением "Мутакалим" при содействии Фонда народонаселения ООН проведены тренинги для религиозных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, представители духовенства смогли ознакомиться с приоритетными направлениями Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2021-2026 годы, обсуждению роли и влияния религиозных лидеров по оказанию содействия в предупреждении семейного насилия, насилия по отношению к женщинам, охраны здоровья населения.