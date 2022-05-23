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Религиозные деятели прошли обучение по профилактике домашнего насилия

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- Назгуль Абдыразакова
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В городах Ош и Бишкек государственной комиссией по делам религий Кыргызстана совместно с духовным управлением мусульман, прогрессивным общественным объединением "Мутакалим" при содействии Фонда народонаселения ООН проведены тренинги для религиозных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, представители духовенства смогли ознакомиться с приоритетными направлениями Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2021-2026 годы, обсуждению роли и влияния религиозных лидеров по оказанию содействия в предупреждении семейного насилия, насилия по отношению к женщинам, охраны здоровья населения.


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URL: https://www.vb.kg/418347
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Ош, семейное насилие, Бишкек, Кыргызстан, женщины
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