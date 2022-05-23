Мэрия столицы объявляет конкурс на лучший городской проект

Конкурс проведут с 1 апреля до 1 июня 2022 года в целях широкого вовлечения горожан и организаций в создание благоприятной городской среды, выявления лучших инструментов стимулирования для решения актуальных задач города, а также создания системного механизма внедрения лучших практик и инициатив.
Заявки на участие в конкурсе принимаются, как от индивидуальных лиц, так и инициативной группы, а также коммерческих и некоммерческих организаций. От одного заявителя принимается один проект.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
- Заявку на участие в конкурсе по форме
- Презентацию проекта в формате Microsoft Power Point;
- Бюджет проекта, информацию о собственном вкладе (если имеется);
- Согласие на обработку персональных данных;
- К описанию проекта могут быть приложены иллюстрации, схемы расчета, отзывы.
Участникам, занявшим призовые места в конкурсе, вручат денежные сертификаты:
- 1 место – 100 тысяч сомов (2 места);
- 2 место – 80 тысяч сомов (2 места);
- 3 место – 50 тысяч сомов (2 места).
Конкурсные заявки оценят по критериям:
- актуальность темы проекта, новизна идеи;
- обоснованность проекта, которая включает определение общих и специальных целей, целевой аудитории или сектора, для которых предназначен проект, предпосылки (причины инициирования) проекта (в связи с чем появилась эта идея), проблемы, которые будут решаться от реализации проекта;
- реализуемость проекта (определение соотношения предполагаемых затрат и ожидаемых преимуществ от выполнения проекта, анализ рисков – правовых, временных, ресурсных);
- наличие плана действий по реализации проекта, соответствующего целям и ожидаемым результатам;
- описание бюджета проекта;
- инвестиционная привлекательность проекта (нужно тоже дать расшифровку).
Мэрия столицы приглашает всех желающих поучаствовать в конкурсе.
Заявки принимаются департаментом экономики и инвестиций при мэрии г. Бишкек по адресу: проспект Жибек-Жолу №328, телефоны для справок: (0312) 66-08-94, (0312) 66-09-31.