Бишкекчане стали призерами XX Чемпионата Азии по армрестлингу среди ЛОВЗ

Бишкекские спортсмены стали призерами XX Чемпионата Азии по армрестлингу среди ЛОВЗ. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
Спортсмены специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта заняли призовые места в XX Чемпионате Азии по армрестлингу среди ЛОВЗ.
В чемпионате принимали участие более 850 спортсменов из 12 стран, от Бишкека выступали 4 спортсмена.
По результатам соревнований:
Соревнования проходили в городе Самарканде, Узбекистан.
Тренер спортсменов – Алчинов Олег Евгеньевич.