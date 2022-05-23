Бишкекчане стали призерами XX Чемпионата Азии по армрестлингу среди ЛОВЗ

Бишкекские спортсмены стали призерами XX Чемпионата Азии по армрестлингу среди ЛОВЗ. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Спортсмены специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта заняли призовые места в XX Чемпионате Азии по армрестлингу среди ЛОВЗ.

В чемпионате принимали участие более 850 спортсменов из 12 стран, от Бишкека выступали 4 спортсмена.

По результатам соревнований:

Камчыбек уулу Эрлан (весовая категория до 60 кг, категория с нарушением слуха) – 2-е место, левая рука, 3-е место, правая рука; Токтосун уулу Бекболсун (весовая категория до 60 кг, категория с нарушением опорно-двигательного аппарата) – 3-е место, левая рука; Токтосун уулу Бекболсун (абсолютная весовая категория, категория с нарушением опорно-двигательного аппарата) – 3-е место, левая и правая рука.

Соревнования проходили в городе Самарканде, Узбекистан.

Тренер спортсменов – Алчинов Олег Евгеньевич.