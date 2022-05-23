Погода
$ 79.37 - 80.37
€ 84.00 - 85.00

Бишкекчане стали призерами XX Чемпионата Азии по армрестлингу среди ЛОВЗ

148  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бишкекские спортсмены стали призерами XX Чемпионата Азии по армрестлингу среди ЛОВЗ. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Спортсмены специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта заняли призовые места в XX Чемпионате Азии по армрестлингу среди ЛОВЗ.

В чемпионате принимали участие более 850 спортсменов из 12 стран, от Бишкека выступали 4 спортсмена.

По результатам соревнований:

  1. Камчыбек уулу Эрлан (весовая категория до 60 кг, категория с нарушением слуха) – 2-е место, левая рука, 3-е место, правая рука;
  2. Токтосун уулу Бекболсун (весовая категория до 60 кг, категория с нарушением опорно-двигательного аппарата) – 3-е место, левая рука;
  3. Токтосун уулу Бекболсун (абсолютная весовая категория, категория с нарушением опорно-двигательного аппарата) – 3-е место, левая и правая рука.

Соревнования проходили в городе Самарканде, Узбекистан.

Тренер спортсменов – Алчинов Олег Евгеньевич.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418352
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  