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Помощник госсекретаря США обсудил с главой МИД КР "глобальную повестку"

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- Жан Алиев
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Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев принял помощника госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональда Лу.

23 апреля 2022 года министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев принял помощника государственного секретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональда Лу, который находится в Кыргызской Республике в рамках турне по центрально-азиатским странам.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-американских отношений, а также региональной и глобальной повестки.

Особо отмечена важность наращивания практического сотрудничества, оказывающего положительное влияние на социально-экономическое развитие Кыргызстана. В этом отношении рассмотрены возможности наращивания инвестиционного сотрудничества.

Отдельно рассмотрены вопросы минимизации негативного влияния международных санкций на экономику Кыргызстана, а также необходимость активизации содействия в сфере укрепления приграничной безопасности.

Отдельно отмечена важность взаимодействия стран в рамках платформы "С5+1".

В заключение беседы стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру двустороннего взаимодействия.


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URL: https://www.vb.kg/418353
Теги:
МИД, США, Кыргызстан
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