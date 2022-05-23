Помощник госсекретаря США обсудил с главой МИД КР "глобальную повестку"

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев принял помощника госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональда Лу.

23 апреля 2022 года министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев принял помощника государственного секретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональда Лу, который находится в Кыргызской Республике в рамках турне по центрально-азиатским странам.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-американских отношений, а также региональной и глобальной повестки.

Особо отмечена важность наращивания практического сотрудничества, оказывающего положительное влияние на социально-экономическое развитие Кыргызстана. В этом отношении рассмотрены возможности наращивания инвестиционного сотрудничества.

Отдельно рассмотрены вопросы минимизации негативного влияния международных санкций на экономику Кыргызстана, а также необходимость активизации содействия в сфере укрепления приграничной безопасности.

Отдельно отмечена важность взаимодействия стран в рамках платформы "С5+1".

В заключение беседы стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру двустороннего взаимодействия.