Помощник госсекретаря США обсудил с главой МИД КР "глобальную повестку"

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев принял помощника госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональда Лу.
23 апреля 2022 года министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев принял помощника государственного секретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональда Лу, который находится в Кыргызской Республике в рамках турне по центрально-азиатским странам.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-американских отношений, а также региональной и глобальной повестки.
Особо отмечена важность наращивания практического сотрудничества, оказывающего положительное влияние на социально-экономическое развитие Кыргызстана. В этом отношении рассмотрены возможности наращивания инвестиционного сотрудничества.
Отдельно рассмотрены вопросы минимизации негативного влияния международных санкций на экономику Кыргызстана, а также необходимость активизации содействия в сфере укрепления приграничной безопасности.
Отдельно отмечена важность взаимодействия стран в рамках платформы "С5+1".
В заключение беседы стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру двустороннего взаимодействия.