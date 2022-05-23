В столице продолжаются водные процедуры для деревьев

В пресс-службе мэрии сообщается, что сотрудниками "Бишкекзеленхоза" ведется три вида полива: помповый, арычный и автополив.

Полив осуществлен в скверах Таттыбүбү Турсунбаевой, Тоголока Молдо, правительственном, по улицам Профсоюзная, Шопена, Жукеева-Пудовкина, Абдымомунова, Манаса - Боконбаева, Каралаева, проспект Манаса, от улицы Ормонхан, Абдрахманова - Донецкая, 7 Апреля, Гоголя - Огонбаева, Ибраимова, Фрунзе.

Также непрерывно ведутся работы по покосу газона и стрижке живой изгороди, на данный момент по улицам: Масалиева, Анкара, Сухэ Батора.

Трудолюбивые сотрудницы Зеленхоза пропалывают клумбы на улицах Байтик Баатыра, Ахунбаева, на пересечении улиц Жибек Жолу и Молодой Гвардии.

Вручную очищается канал "Кызыл-Аскер" и продуваются ЗКДС по улице Льва Толстого.