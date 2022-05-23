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В Бишкеке прошла школьная спартакиада "Мы за здоровый Кыргызстан"

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- Айжан Мамбеталиева
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Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД совместно с департаментом культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека под лозунгом "Мы за здоровый Кыргызстан" провели весеннюю школьную спартакиаду, куда вошли такие виды спорта, как: мини-футбол, пионер-бол, дартс и легкая атлетика.

Целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, развитие массового спорта, увеличение числа занимающихся в спортивных секциях, в том числе подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Выступая перед школьниками сотрудник СБНОН МВД майор милиции Т.Суваналиев поблагодарил в первую очередь тренеров за вклад и популяризацию спорта у детей, за зрелищную игру, дети показали не только физическую выносливость, но и волю к победе. Пожелал школьникам крепкого здоровья и успехов в учебе.

Также отметил, что одним из важных факторов обеспечения развития человека является спорт, участие в спартакиаде позволяет детям не только продемонстрировать свои навыки и умения, но и найти новых друзей, с которыми в перспективе они смогут отстаивать честь страны на международных турнирах.

Всем участникам, занявшим призовые места, сотрудник СБНОН МВД подарил памятные подарки, предоставленные программным офисом ОБСЕ в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/418358
Теги:
дети, молодежь, спорт, Бишкек, МВД
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