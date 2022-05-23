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Заместитель главы кабмина Эдиль Байсалов с рабочей поездкой посетил Ош

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- Айжан Мамбеталиева
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Заместитель главы кабмина встретился с выпускниками школ южной столицы и рассказал о проводимой руководством страны работе в сфере образования, ожидаемом эффекте и конкурентных преимуществах высшего образования, а также ответил на вопросы учащихся.

Также Эдиль Байсалов провел рабочие совещания в Ошском государственном педагогическом университете, Кыргызско-Узбекском университете, профессиональном лицее №16 и посетил Ошскую городскую клиническую больницу.

Кроме того, Эдиль Байсалов принял участие в церемонии открытия Чемпионата Азии по борьбе на поясах "Алыш" среди мужчин и женщин, который проводится в городе Оше впервые.

В турнире участвуют около 300 спортсменов из 11 стран мира, а сами соревнования являются вторым этапом отбора на IV Всемирные игры кочевников, которые пройдут осенью в Турции.


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URL: https://www.vb.kg/418361
Теги:
Ош, спорт, выпускной вечер, Кабинет министров, кабмин, Эдиль Байсалов
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