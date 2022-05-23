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Состоялось встреча руководителей милиции Чуйской и Жамбылской областей

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- Жан Алиев
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Сегодня, 23 мая 2022 года в ГУВД Чуйской области состоялось рабочая встреча руководителей ГУВД Чуйской области и Департамента полиции Жамбылской области.

В мероприятии принимали участие начальник ГУВД Чуйской области полковник милиции Сапарбек Асаналиев и заместитель начальника ГУВД Чуйской области полковник милиции Каныбек Абдрахманов, начальник УУР ГУВД Чуйской области полковник милиции Талантбек Аттокуров, начальник Департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек

Баймурзин, начальник управления криминальной полиции Департамента полиции Жамбылской области подполковник милиции Канат Кожомкулов, старший лейтенант полиции Айдос Ибраимов.

В своем выступлении начальник ГУВД Чуйской области отметил, о том, что согласно международным соглашениям на сегодняшний день проводится активная работа между сотрудниками органов внутренних дел Чуйской области и сотрудниками департамента полиции Жамбылской области по улучшению криминогенной обстановки в приграничных районах и созданию

благоприятных условий для установления и задержания преступников скрывающихся на территории соседних государств.

В ходе рабочей встречи руководителями ГУВД Чуйской области и Департамента Жамбылской области были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, где были высказаны намерения о дальнейшей координации совместных усилий и активизации работы органов внутренних дел в борьбе с преступностью, обмену информацией, в том числе оперативной, криминалистической и правовой.


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URL: https://www.vb.kg/418362
Теги:
ГУВД, Казахстан, Кыргызстан, милиция
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