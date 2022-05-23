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Женщина бросила работу ради исполнения желаний ее смертельно больной собаки

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- Айжан Мамбеталиева
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Жительница Великобритании бросила работу ради исполнения желаний из списка, который она составила для своей смертельно больной собаки. Об этом сообщает LADbible.

У 15-летнего лабрадора Саши, хозяйкой которого является Меган Маршалл диагностировали деменцию. Поскольку болезнь прогрессирует, со временем она будет все больше влиять на качество жизни собаки, и поэтому женщина решила сделать все возможное, чтобы Саша могла наслаждаться каждым днем.

У британки был свой бизнес, из-за которого она не могла уделять время любимой собаке. Решив, что сейчас Саша как никогда нуждается в ней, Маршалл закрыла дело и полностью посвятила себя питомцу.

Женщина составила список желаний, который захотела реализовать совместно с лабрадором. Они уже успели сходить на пляж, съесть мороженое, принять участие в собачьей выставке, поужинать стейками и устроить вечеринку с ночевкой с другими собаками этой же породы. Также Саша встретилась с Санта Клаусом, посетила зоопарк, дом престарелых, Бленхеймский дворец и приняла участие в индивидуальной фотосессии.


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URL: https://www.vb.kg/418364
Теги:
собаки, новости мира, в мире
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