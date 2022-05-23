Женщина бросила работу ради исполнения желаний ее смертельно больной собаки

Жительница Великобритании бросила работу ради исполнения желаний из списка, который она составила для своей смертельно больной собаки. Об этом сообщает LADbible.

У 15-летнего лабрадора Саши, хозяйкой которого является Меган Маршалл диагностировали деменцию. Поскольку болезнь прогрессирует, со временем она будет все больше влиять на качество жизни собаки, и поэтому женщина решила сделать все возможное, чтобы Саша могла наслаждаться каждым днем.

У британки был свой бизнес, из-за которого она не могла уделять время любимой собаке. Решив, что сейчас Саша как никогда нуждается в ней, Маршалл закрыла дело и полностью посвятила себя питомцу.

Женщина составила список желаний, который захотела реализовать совместно с лабрадором. Они уже успели сходить на пляж, съесть мороженое, принять участие в собачьей выставке, поужинать стейками и устроить вечеринку с ночевкой с другими собаками этой же породы. Также Саша встретилась с Санта Клаусом, посетила зоопарк, дом престарелых, Бленхеймский дворец и приняла участие в индивидуальной фотосессии.