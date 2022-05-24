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ГНС за 10 дней изъяла более 20 тысяч бутылок алкоголя без акцизных марок

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- Жан Алиев
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Пресс-служба ГНС сообщает, что за 10 дней сотрудники налоговых органов Кыргызстана в течение 10 дней в ходе рейдовых мероприятий по республике изъяли 20 тысяч 745 бутылок алкогольной продукции без акцизных марок или с поддельными марками.

В отношении предпринимателей приняты соответствующие меры согласно законодательству страны.

Отметим, что большинство фактов реализации алкоголя без акцизных марок или с поддельными марками касались продукций местных производителей "АЮ", "СВВЗ", "Бишкек Алко пром".

ГНС призывает торговые точки при получении товаров требовать у поставщиков все разрешительные документы (сертификаты соответствия, счета-фактуры, товаротранспортные накладные) на алкогольную продукцию.

Налоговая служба просит граждан при обнаружении алкогольной продукции без акцизных марок или с поддельными акцизными марками обращаться в местный налоговый орган, а также по номеру 116 или на "горячую линию" по номеру (0779)61-31-89 (whatsapp).


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URL: https://www.vb.kg/418365
Теги:
алкоголь, Кыргызстан, ГНС
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