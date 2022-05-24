Создан небоскреб для любого города мира

Британская архитектурная студия Haptic и инжиниринговая компания Ramboll создали концепцию деревянного небоскреба, который подойдет для любого города мира. Об этом сообщает Dezeen.

Проект получил название Regenerative High-Rise. В строительстве здания будут использовать клееный брус и железобетон. Конструкцию башни можно будет менять, перемещая модули в нужное место. Сообщается, что выбор древесины в качестве основного материала архитекторы объяснили стремлением уменьшить углеродный след и обеспечить качественную теплоизоляцию.

Авторы проекта не стали фокусироваться на конкретной концепции - постройка подойдет для жилья, офисов, развлекательных и производственных целей. "Мы разработали проект, чтобы раздвинуть границы в устойчивой, адаптируемой высотной архитектуре. Универсальная концепция дизайна позволяет ввести здание в эксплуатацию в любом городе мира", - пояснили архитекторы.