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Создан небоскреб для любого города мира

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- Айжан Мамбеталиева
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Британская архитектурная студия Haptic и инжиниринговая компания Ramboll создали концепцию деревянного небоскреба, который подойдет для любого города мира. Об этом сообщает Dezeen.

Проект получил название Regenerative High-Rise. В строительстве здания будут использовать клееный брус и железобетон. Конструкцию башни можно будет менять, перемещая модули в нужное место. Сообщается, что выбор древесины в качестве основного материала архитекторы объяснили стремлением уменьшить углеродный след и обеспечить качественную теплоизоляцию.

Авторы проекта не стали фокусироваться на конкретной концепции - постройка подойдет для жилья, офисов, развлекательных и производственных целей. "Мы разработали проект, чтобы раздвинуть границы в устойчивой, адаптируемой высотной архитектуре. Универсальная концепция дизайна позволяет ввести здание в эксплуатацию в любом городе мира", - пояснили архитекторы.


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URL: https://www.vb.kg/418369
Теги:
новости мира, в мире
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