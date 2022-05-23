Привяжи карты Visa и "Элкарт" и оплачивай товары и услуги через MegaPay

Предпочитаешь совершать платежи онлайн, используя современные цифровые инструменты? Отныне в приложении MegaPay можно привязать любые карты Visa или "Элкарт"*, эмитированные банками Кыргызской Республики, и оплачивать ими более 600 сервисов и услуг.
скачать или обновить приложение в Google Play или App Store;
При оплате картами Visa или "Элкарт" комиссия составляет 1% (без учета клиентской комиссии приложения MegaPay, установленной на некоторые сервисы и услуги, например, за сдачу ПЦР-теста, оплату штрафов за нарушение ПДД и т. д.).
Новый функционал позволяет пользователям экономить время и моментально оплачивать с карт-счета сотни сервисов и услуг, доступных абонентам в приложении MegaPay.
* Для привязки Visa или "Элкарт" на карте должны быть открыты интернет-платежи.
MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!