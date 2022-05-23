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В Самарканде сотрудники ППС применили электрошокеры к туристам из РК

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники Патрульно-постовой службы УВД Самарканда задержали нескольких туристов, среди которых были приезжие из Казахстана. При этом они использовали электрошокеры. Ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы МВД Узбекистана Шохрух Гиясов.

Видеозапись задержания, сделанная туристами, была распространена в соцсетях. Они рассказали, что в ночь на 21 мая ожидали такси около ресторана "Тадж-Махал", собираясь поехать в гостиницу. К ним подошли двое сотрудников ОВД, проверили паспорта и водительские права и попросили проехать в участок. Когда туристы отказались, к ним применили силу и нанесли травмы электрошокерами.

Задержанные жалуются, что в участке им пришлось провести около двух часов.

Шохрух Гиясов в своем заявлении сообщил, что "сотрудники патрульно-постовой службы УВД г. Самарканда, привлечённые для несения службы в ночное время, в процессе проверки личности туристов на улице Мирзо Улугбека, грубо нарушая нормы профессиональной этики, злоупотребили служебным положением и полномочиями по применению специальных технических средств".

Служба личной безопасности МВД Республики Узбекистан совместно с органами прокуратуры проводит служебную проверку инцидента.

Источник:nuz.uz


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URL: https://www.vb.kg/418372
Теги:
Казахстан, Узбекистан, турист
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