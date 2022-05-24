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В столице подвели итоги городского конкурса "Эр жигит"

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- Жан Алиев
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В целях военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в воинской части № 10628 Национальной гвардии провели городской этап спартакиады "Эр жигит".

Конкурс провели Управление образования и военный комиссариат Первомайского района среди команд общеобразовательных организаций №38, 83, 84, 88, которые заняли 1 место на районном этапе спартакиады.

На районном этапе по военно-прикладным видам спорта среди учащихся образовательных организаций приняли участие команды из 52 школ Бишкека.

Конкурс оценивала судейская коллегия из числа офицеров бригады специального назначения "Пантера".

Участники состязались 7 номинациях:

  1. строевая подготовка;
  2. силовые упражнения на перекладине;
  3. бег на 100 метров;
  4. разборка и сборка автомата;
  5. бег на 1000 метров;
  6. метание учебной гранаты Ф-1 на дальность 30 метров;
  7. стрельба скоростная из пневматической винтовки

Команда СОШ № 84 Ленинского района набрала максимальные баллы и заняла 1 место.


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URL: https://www.vb.kg/418373
Теги:
дети, спорт, школа, Бишкек
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