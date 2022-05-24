В столице подвели итоги городского конкурса "Эр жигит"

В целях военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в воинской части № 10628 Национальной гвардии провели городской этап спартакиады "Эр жигит".
Конкурс провели Управление образования и военный комиссариат Первомайского района среди команд общеобразовательных организаций №38, 83, 84, 88, которые заняли 1 место на районном этапе спартакиады.
На районном этапе по военно-прикладным видам спорта среди учащихся образовательных организаций приняли участие команды из 52 школ Бишкека.
Конкурс оценивала судейская коллегия из числа офицеров бригады специального назначения "Пантера".
Участники состязались 7 номинациях:
Команда СОШ № 84 Ленинского района набрала максимальные баллы и заняла 1 место.