В столице подвели итоги городского конкурса "Эр жигит"

В целях военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в воинской части № 10628 Национальной гвардии провели городской этап спартакиады "Эр жигит".

Конкурс провели Управление образования и военный комиссариат Первомайского района среди команд общеобразовательных организаций №38, 83, 84, 88, которые заняли 1 место на районном этапе спартакиады.

На районном этапе по военно-прикладным видам спорта среди учащихся образовательных организаций приняли участие команды из 52 школ Бишкека.

Конкурс оценивала судейская коллегия из числа офицеров бригады специального назначения "Пантера".

Участники состязались 7 номинациях:

строевая подготовка; силовые упражнения на перекладине; бег на 100 метров; разборка и сборка автомата; бег на 1000 метров; метание учебной гранаты Ф-1 на дальность 30 метров; стрельба скоростная из пневматической винтовки

Команда СОШ № 84 Ленинского района набрала максимальные баллы и заняла 1 место.