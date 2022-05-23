Как "Айнтрахт"выиграл финал Лиги Европы

Финальный матч между немецким "Айнтрахтом" и шотландским "Рейнджерсом", прошел на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Клубы встречались между собой впервые, и мало кто ожидал увидеть их в финале. Далее коротко вспомним о пути каждой из команд к финалу и какие прогнозы были на этот матч.

Клуб "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне

Подопечные Оливера Гласнера в национальном чемпионате заняли 11-е место. В групповом этапе Лиги Европы они заняли с 12-ю очками первое место в группе D. В 1/8 финала "Айнтрахту" удалось обыграть на выезде испанский "Бетис" со счетом 2:1, тем не менее, в домашнем матче проиграли 0:1 в основное время. Но в самом конце дополнительного тайма вырвали победу.

В четвертьфинале "Айнтрахту" досталась "Барселона", играющая последнее время нестабильно. Но и ее немцам удалось пройти, сыграв дома вничью 1:1 и добившись победы в гостях со счетом 3:2.

В полуфинале команда из Франкфурта вышла на английский "Вест Хэм". Здесь тоже в гостях была одержана победа со счетом 2:1. В домашнем матче команда действовала уверенно и добилась победы со счетом 1:0.

Шотландский клуб "Рейнджерс"

"Рейнджерс" в национальном чемпионате уже обеспечил себе серебро. В группе А Лиги Европы команда Джованни ван Бронкхорста заняла второе место. В 1/16 финала по сумме двух встреч "Рейнджерс" прошел "Боруссию", а в 1/8 ему достался более легкий соперник – "Црвена Звезда". В домашнем матче шотландцы доминировали, забив три мяча, но ответный проиграли с разницей в один мяч (1:2), что позволило им выйти в четвертьфинал.

Здесь им досталась португальская "Брага", пройти которую "Рейнджерсу" удалось с большим трудом. Проиграв в гостях 0:1, шотландцы дома в основное время вели со счетом 2:1, а в дополнительное вырвали победу, забив мяч на 101-й минуте.

В полуфинале команда из Глазго вышла на "Лейпциг" из Германии, считавшийся фаворитом. Проиграв первую встречу со счетом 0:1, шотландцы второй матч закончили с перевесом в два мяча и вышли в финал Лиги Европы.

"Айнтрахт" – "Рейнджерс". Прогнозы на победу фаворита оправдались

Специалисты в прошедшем финальном матче отдавали предпочтение немецкому клубу. Они исходили как из формы команд в настоящий момент, так и из статистики их участия в еврокубках. Телеграм капперы, вслед за букмекерами, публиковали прогнозы в Тг. Коэффициенты до начал матча были следующие:

● на победу Айнтрахта дают коэффициенты от 2,15 до 2,45;

● на победу Рейнджерса – от 3,05 до 3,4;

● на ничью в основное время – от 3,45 до 3,55.

Общее мнение, что игра будет зрелищной и результативной, к сожалению, не оправдалось. Команды сыграли в прагматичный футбол стараясь свести к минимуму количество ошибок.