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Кыргызские и финские бизнесмены впервые обсудили возможности сотрудничества

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- Канат Кожоев
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Вчера, 23 мая, в Бишкеке прошла кыргызско-финская бизнес-встреча, участие в которой приняли представители как государственных, так и бизнес-структур республики в сфере промышленности, фармацевтики, строительства и водного сектора. Об этом сообщает МИД.

В ходе мероприятия проведены В2В и В2G встречи, в рамках которых стороны обменялись мнениями о возможных путях развития сотрудничества.

Отмечено, что с финской стороной мероприятие такого формата проводится в первый раз. По его итогам, стороны сошлись во мнении о необходимости расширения сфер сотрудничества, направленных на развитие туризма, увеличение товарооборота двух стран, повышение потенциала отечественного бизнеса и создание совместных предприятий.


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URL: https://www.vb.kg/418385
Теги:
бизнес, Финляндия, Кыргызстан, экономика, МИД
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