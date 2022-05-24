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Мэр Оша рассказал, как решат проблему с обеспечением горожан водой

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- Канат Кожоев
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Мэр города Ош провел пресс-конференцию для представителей средств массовой информации по вопросу обеспечению горожан питьевой водой в период ливневых дождей и селей. Градоначальник рассказал о проектах, планируется реализовать в текущем году.

"С целью бесперебойного обеспечения граждан чистой водой в настоящее время подготовлен проект по переносу водозабора выше по течению реки Ак-Буура на 2,4 км. В рамках данного проекта предусмотрена прокладка водопровода диаметром 1000 мм от действующего водозабора "Плотина". Данный проект решит вопрос обеспечения граждан чистой водой в период обильных дождей и паводков на 75-80 процентов. Проект ободрен со стороны кабмина, подготовлена соответствующая проектно-сметная документация", - отметил Алмаз Мамбетов.

Стоимость указанного проекта составляет 3 миллиона долларов, финансовую поддержку на грантовой основе оказывает Азиатский Банк Развития. В настоящее время идет подготовка технической документации, в июле будет объявлен тендер на проведение указанных работ.

Алмаз Мамбетов подчеркнул, что также идет разработка пилотного проекта по внедрению мембранной очистки воды, которая позволит повысить скорость очистки в период повышения мутности.

"В настоящее время мы также рассматриваем вопрос внедрения технологии мембранной очистки воды. Данную технологию в настоящее время активно используют в Баку, куда будут отправлены соответствующие специалисты для изучения вопроса более детально. Также в малых объемах данную технологию используют в Казахстане. В Оше планируется пилотное внедрение данной технологии, и если она оправдает себя – то запустим в больших масштабах. Суточная очистка воды в данном случае составит не менее 150 000 м3", - отметил градоначальник.


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URL: https://www.vb.kg/418388
Теги:
вода, Ош, Ошская область, Кыргызстан, Алмаз Мамбетов
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