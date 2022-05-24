В Бишкеке провели первенство по спортивному скалолазанию

С 19 по 22 мая прошло молодёжное первенство города Бишкек по спортивному скалолазанию, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Открыли мероприятие директор Департамента культуры, спорта, туризма и по работе с молодёжью Мирлан Парханов и президент Федерации альпинизма и скалолазания КР Эдуард Кубатов.
Соревнования проходили в трудности и скорости.
Трудность - индивидуальное лазание, где необходимо подняться до конца трассы ("Финиш", или "Топ"). Спортсменам даётся 3 минуты на просмотр трассы и за небольшое контрольное время 3-6 минут они поочередно проходят трассу.
Скорость - парная гонка, здесь необходимо поднять себя до конца трассы за минимальное время.
В трудности в 4-х возрастных группах выступали 65 спортсменов: 39 юношей и 26 девушек. В скорости – 67: 41 юноша и 26 девушек.
По итогам соревнований в группе 2003-2006 года рождения победителями стали:
В группе 2007-2008 года рождения:
В группе 2009-2010 года рождения:
В группе 2011 и младше:
Чемпионы теперь поедут на молодежный чемпионат Азии, который будет проходить 20-24 июля в Алмате.