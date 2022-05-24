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В Бишкеке провели первенство по спортивному скалолазанию

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- Канат Кожоев
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С 19 по 22 мая прошло молодёжное первенство города Бишкек по спортивному скалолазанию, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Открыли мероприятие директор Департамента культуры, спорта, туризма и по работе с молодёжью Мирлан Парханов и президент Федерации альпинизма и скалолазания КР Эдуард Кубатов.

Соревнования проходили в трудности и скорости.

Трудность - индивидуальное лазание, где необходимо подняться до конца трассы ("Финиш", или "Топ"). Спортсменам даётся 3 минуты на просмотр трассы и за небольшое контрольное время 3-6 минут они поочередно проходят трассу.

Скорость - парная гонка, здесь необходимо поднять себя до конца трассы за минимальное время.

В трудности в 4-х возрастных группах выступали 65 спортсменов: 39 юношей и 26 девушек. В скорости – 67: 41 юноша и 26 девушек.

По итогам соревнований в группе 2003-2006 года рождения победителями стали:

  1. Трудность и скорость – Горшков Евгений;
  2. Трудность – Шестаева Дарина;
  3. Скорость – Зубкова Алиса
.

В группе 2007-2008 года рождения:

  1. Трудность – Белый Михаил;
  2. Скорость – Батаджиев Руслан;
  3. Трудность - Мусуралиева Лейла;
  4. Скорость – Картлыкова Лейла.

В группе 2009-2010 года рождения:

  1. Трудность и скорость – Ташболотов Артур;
  2. Трудность и скорость – Тян Алина.

В группе 2011 и младше:

  1. Трудность – Мананчиков Михаил;
  2. Скорость – Лыточкин Данил;
  3. Трудность – Тё Алиса;
  4. Скорость – Козак Ангелина.

Чемпионы теперь поедут на молодежный чемпионат Азии, который будет проходить 20-24 июля в Алмате.


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URL: https://www.vb.kg/418390
Теги:
скалолазание, Бишкек, Кыргызстан, Соревнования
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