В Бишкеке провели первенство по спортивному скалолазанию

С 19 по 22 мая прошло молодёжное первенство города Бишкек по спортивному скалолазанию, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Открыли мероприятие директор Департамента культуры, спорта, туризма и по работе с молодёжью Мирлан Парханов и президент Федерации альпинизма и скалолазания КР Эдуард Кубатов.

Соревнования проходили в трудности и скорости.

Трудность - индивидуальное лазание, где необходимо подняться до конца трассы ("Финиш", или "Топ"). Спортсменам даётся 3 минуты на просмотр трассы и за небольшое контрольное время 3-6 минут они поочередно проходят трассу.

Скорость - парная гонка, здесь необходимо поднять себя до конца трассы за минимальное время.

В трудности в 4-х возрастных группах выступали 65 спортсменов: 39 юношей и 26 девушек. В скорости – 67: 41 юноша и 26 девушек.

По итогам соревнований в группе 2003-2006 года рождения победителями стали:

Трудность и скорость – Горшков Евгений; Трудность – Шестаева Дарина; Скорость – Зубкова Алиса

В группе 2007-2008 года рождения:

Трудность – Белый Михаил; Скорость – Батаджиев Руслан; Трудность - Мусуралиева Лейла; Скорость – Картлыкова Лейла.

В группе 2009-2010 года рождения:

Трудность и скорость – Ташболотов Артур; Трудность и скорость – Тян Алина.

В группе 2011 и младше:

Трудность – Мананчиков Михаил; Скорость – Лыточкин Данил; Трудность – Тё Алиса; Скорость – Козак Ангелина.

Чемпионы теперь поедут на молодежный чемпионат Азии, который будет проходить 20-24 июля в Алмате.