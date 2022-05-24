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"Кумтор" будет перечислять средства в "Фонд развития Нарынской области"

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- Канат Кожоев
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Закрытому акционерному обществу "Кумтор Голд Компани" рекомендовано ежемесячно не позднее 10 числа перечислять 0,6 процента от валового дохода, полученного за предыдущий месяц, в сомах, на специальный счет учреждения "Фонд развития Нарынской области", открытый в Центральном казначействе Министерства финансов Кыргызской Республики. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Данное решение принято в целях улучшения социально-экономического развития Нарынской области Кыргызской Республики

Отметим, что ранее, во время встречи с жителями Нарынской области, президент объявил о создании фонда развития Нарынской области, куда будет ежегодно отчисляться 0,6 процента от валового дохода закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани".


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URL: https://www.vb.kg/418392
Теги:
Акылбек Жапаров, Кумтор, Нарынская область, президент, Кыргызстан, кабмин
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