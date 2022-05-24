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В Баткенском УВД пытаются скрыть применение недопустимых методов дознания

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- Канат Кожоев
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Акыйкатчы (омбудсмен) КР сообщает, что опровержение пресс-службы УВД Баткенской области, в котором утверждается, что наказание 18 милиционеров УВД Баткенской области не связано с делом блогера Батмакан Жолболдуевой – является попыткой скрыть истинные причины, в связи с которыми омбудсмен КР ранее обратилась в Генеральную прокуратуру КР с требованием привлечь к ответственности сотрудников изолятора временного содержания ОВД Баткенской области по причине доведения ими задержанной Батмакан Жолболдуевой до попытки суицида.

Пресс-служба УВД Баткенской области также сообщает, что Служба внутренних расследований (СВР) нашла в УВД Баткенской области незаконно хранящиеся предметы, за что и были наказаны 18 сотрудников указанного УВД.

В ведомстве повторяют, что расследование СВР было проведено после того, как Батмакан Жолболдуева, находясь в ИВС, порезала себе вены, как она сообщила "из-за грубого обращение и морального давления на нее со стороны сотрудников ИВС Баткенской области". В связи с этим она написала заявление, в котором указала, что подвергалась жестокому обращению и запугиванию со стороны начальника и сотрудников изолятора временного содержания Баткенского областного управления внутренних дел.


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URL: https://www.vb.kg/418395
Теги:
Баткенская область, омбудсмен, Кыргызстан
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