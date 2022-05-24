В столице состоится стратегическая сессия по развитию цифровой экосистемы

25 мая в столице состоится стратегическая сессия "Развитие цифровой экосистемы агропромышленного комплекса". Об этом сообщают организаторы мероприятия - АНО "Цифровая экономика", Минсельхоз, министерство цифрового развития.
По их данным, участники сессии будут рассматривать приоритетные направления, передовые технологии и платформенные решения для ускорения цифровой трансформации отрасли АПК и развития экономического сотрудничества между Россией и Кыргызстаном.
Более 100 экспертов, представителей сферы АПК и IT, рассмотрят 15+ цифровых решений от ведущих технологических компаний и организаций, на базе которых сформулируют новые инициативы и проекты, возможные для реализации в 2022-2024 гг., направленные на совершенствование технологических процессов, повышение качества производимой продукции, оптимизацию расходов, наращивание экспортного потенциала.
Итоги мероприятия будут представлены на полях Евразийского экономического форума 2022.
В числе участников:
Модератором сессии выступит Сергей Черемисин, заместитель директора по регионам организации "Цифровая экономика".