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В столице состоится стратегическая сессия по развитию цифровой экосистемы

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- Назгуль Абдыразакова
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25 мая в столице состоится стратегическая сессия "Развитие цифровой экосистемы агропромышленного комплекса". Об этом сообщают организаторы мероприятия - АНО "Цифровая экономика", Минсельхоз, министерство цифрового развития.

По их данным, участники сессии будут рассматривать приоритетные направления, передовые технологии и платформенные решения для ускорения цифровой трансформации отрасли АПК и развития экономического сотрудничества между Россией и Кыргызстаном.

Более 100 экспертов, представителей сферы АПК и IT, рассмотрят 15+ цифровых решений от ведущих технологических компаний и организаций, на базе которых сформулируют новые инициативы и проекты, возможные для реализации в 2022-2024 гг., направленные на совершенствование технологических процессов, повышение качества производимой продукции, оптимизацию расходов, наращивание экспортного потенциала.

Итоги мероприятия будут представлены на полях Евразийского экономического форума 2022.

В числе участников:

  1. Ковнир Евгений Владимирович, генеральный директор АНО "Цифровая экономика";
  2. Мукашев Азамат Фелкисович, заместитель министра сельского хозяйства КР;
  3. Карыбеков Залкар Арзыбекович, заместитель министра цифрового развития КР;
  4. Укубаев Туратбек Галиярович, генеральный директор ЗАО "Atalyk Group" (КР);
  5. Никитченко Анна Александровна, управляющий партнер O2Consulting, вице-президент "Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства", а также представители ведущих компаний цифровой экономики, таких как АО "ЭР-Телеком Холдинг", Фирма "1С", АО "ПФ "СКБ Контур", ФГБНУ "Росинфомагротех, Группа "Черкизово", АО "ГЕОМИР", КРОК, ООО Агросервис, ООО Агроинтеллект, ООО "МКСКОМ" и др.

Модератором сессии выступит Сергей Черемисин, заместитель директора по регионам организации "Цифровая экономика".


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URL: https://www.vb.kg/418400
Теги:
Россия, форум, Кыргызстан
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