Поможем 5-летнему Канатику выжить: ему срочно нужна иммунотерапия!

Наша помощь очень нужна пятилетнему Канатику. Малыш стойко борется со смертельным недугом. К сожалению, сумму, необходимую для завершения его лечения, семье собрать очень тяжело.

В декабре 2021 года у малыша обнаружили онкологию. Диагноз звучал так - нейробластома, IV стадия, метастазы в кости, высокий риск.

Это заболевание профессора называют "умной и очень опасной Маской", которая скрывается под другими диагнозами до критического состояния ребенка.

В настоящее время Канатик проходит лечение в клинике Лив Хоспитал Вади у одного из лучших онкогематологов. Здесь используются передовые методы онкотерапии. Времени на раздумье не было, так как оно было упущено, пока искали причины длительного недомогания малыша. От чего его только не лечили! От ковида, плоскостопия, нарушения ЖКТ и прочего. В результате длительных обследований причину все-таки нашли. Борясь со страшными болезненными приступами, Канатик полетел на лечение. Весь полет ему кололи обезболивающие препараты.

Канатик уже прошел шесть курсов химиотерапии, 3 полные диагностики (MIBG, МРТ, КТ, УЗИ, биопсию костного мозга, опухоли, анализы крови и прочее).

Малыш пережил сложную операцию по удалению основного очага опухоли и метастазов в забрюшинном пространстве.

Сейчас состояние мальчика стабилизировалось. Канатик находится на следующем этапе лечения – лучевой терапии.

Прогноз нейробластомы высокой группы риска крайне неблагоприятный. Средний показатель благополучного исхода составляет всего 40 процентов. Однако использование в лечении иммунотерапии антителами увеличивает процент выздоровления. Терапию антителами несколько лет назад включили в протокол в США и в Европе. Врачами онкологами рекомендовано начинать иммунотерапию в течение 100 дней с момента окончания основного лечения. Этот шанс необходимо использовать. Стоимость иммунотерапии в Германии составляет от 430 000 евро, в США – 800 000 долларов.

Предварительно уже собрано около 35 000 долларов. Еще нужно собрать до 375000 долларов (в эту сумму входит цена лучевой терапии и иммунотерапии).

Для семьи Канатика эта сумма слишком велика, а времени на ее сбор мало – всего три месяца, после которых иммунопрепарат тоже можно использовать, но возрастает вероятность рецидива.

Родные мальчика очень благодарны всем, кто поддержал их. И сейчас они вновь обращаются за помощью и просят помочь им спасти малыша.

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