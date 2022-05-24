В КР обсуждают законопроект "О погребении и похоронном деле". Что он дает?

В Кыргызстане Министерство труда, социального обеспечения и миграции разработало и вынесло на общественное обсуждение проект закона "О погребении и похоронном деле".

Автор законопроекта экс-глава Бишкекского агентства ритуальных услуг Болот Карамуратов рассказал vb.kg об основных нормах, которые предлагаются в этой сфере.

"На сегодняшний день в КР есть лишь инструкция по захоронению граждан, утвержденная Минжилкомхозом Киргизской ССР еще в далеком 1985 году. Но она давно морально устарела. Ситуация изменилась в связи с возросшей внутренней миграцией и коррупцией. Официально в Бишкеке не взимают плату за землю на кладбище, однако все люди, хоть раз столкнувшиеся с организацией похорон, понимают, сколько нервов и денег приходится потратить, чтобы проводить человека в последний путь", - говорит эксперт.

Карамуратов в 2011 году уже предлагал проект закона "О погребении и похоронном деле", и тогда в течение пяти лет он прошел через парламентские комитеты и был одобрен ЖК во всех трех чтениях. В 2016 году его направили на подпись бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, который вернул его на доработку.

"В 2020 году депутаты 6-го созыва Жогорку Кенеша вовсе сняли законопроект с повестки заседаний как несогласованный. И только сейчас, с приходом президента Садыра Жапарова, вновь предпринимаются попытки вернуть в правовое русло все стороны похоронного дела. Отмечу, что этот законопроект не продвигает ничьи личные интересы, он нужен всем нам в равной степени", - отмечает эксперт.

Бесплатную землю и пакет похоронных услуг каждому

В документе предлагается предоставление населению гарантированного перечня услуг по погребению и бесплатное выделение земельного участка.

"В 2010 году у меня возникла идея разработать такой закон после того, как я встретил товарища, который рассказал мне, что за похороны его 95-лтеней тетушки администрации кладбищ возле Бишкека требовали от 25 тысяч сомов. По тем временам это были большие деньги. Вдруг я умру, а у моих близких не будет денег на похороны. К тому же выросла внутренняя миграция, люди едут в Бишкек из других регионов, к сожалению, умирают. Их приходится хоронить здесь же", - отмечает Карамуратов.

"Процесс выделения земельных участков для погребения в настоящее время содержит коррупционные риски. Стоимость земли в разных регионах страны отличается. К примеру, в Чуйской области в различных населенных пунктах она может варьировать от 10 тысяч сомов до 200 тысяч сомов. В целях защиты прав граждан законопроектом предусматривается выделение участка земли для погребения на безвозмездной основе", - говорится в справке-обосновании к НПА.

Предлагается также минимальный гарантированный пакет услуг по погребению, в который входит: оформление документов, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; перевозка тела умершего на кладбище; погребение.

"Данный пакет услуг будет предоставляться специализированной службой по вопросам похоронного дела как альтернатива ритуальному пособию, получаемому родственниками или лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение", - поясняет автор законопроекта.

Еще одно предлагаемое нововведение - резервирование участков на кладбищах для ближайших родственников. Например, если муж и жена желают быть похоронены рядом. Они могут законно оформить места, вместо того чтобы платить немалые средства в чей-то "левый" карман.

Другое важное дополнение к законопроекту - это норма, обеспечивающая бесплатную доставку в Кыргызстан груза 200 и захоронение наших соотечественников, умерших за рубежом.

"Люди нередко умирают на чужбине. Наши трудовые мигранты тяжело работают за границей, поддерживая экономику республики, тоже имеют право на захоронение на родине. Сегодня многие вынуждены собирать средства, чтобы вернуть домой тело близкого из-за границы. Это очень сложный и морально, и финансово процесс, требующий внимания государства", - отмечает автор законопроекта.

Порядок отвода земель и кремация

На сегодняшний день кладбища стоят вдоль дорог, возле водоемов, на пригорках и холмах, где селеопасно. Новый законопроект предусматривает порядок отвода земельного участка для организации места погребения, его содержания и благоустройства и санитарные требования к размещению мест погребения.

"Чаще всего для кладбищ выбираются неудобные для сельскохозяйственного использования участки земли в горной местности, на краю водоемов, оврагов, при этом забывается, что в таких местах продукты разложения в обязательном порядке попадают в подземные воды, и через них - в источники водоснабжения городов, сел. В нынешних условиях практически каждое городское кладбище представляет собой экологическую бомбу, ухудшающую экологическую обстановку близлежащего населенного пункт", - говорится в НПА.

Учитывая проблемы расширения кладбищ, кремация может быть альтернативным способ захоронения, считает автор законопроекта.

"Прошлому созыву депутатов я уже предлагал построить в Кыргызстане крематорий, ведь для захоронения урны с прахом требуется в разы меньше земли. Но тогда эту идею раскритиковали. Один из депутатов даже назвал меня безбожником. И мне пришлось убрать крематорий из законопроекта, но теперь с эпохой пандемии вновь возникла в нем необходимость. Например, в Алматы и Астане строятся крематории. В России, например в Москве, кремируется 65 процентов умерших, а самый большой крематорий находится в Уфе, в Башкирии - сердце исламского духовенства страны", - отмечает Карамуратов.

Специалист добавляет, что новшество также позволит решить вопрос захоронения так называемых безродных тел и биологических материалов.

"В Бишкеке ежегодно хоронят примерно 800 безродных невостребованных трупов. Среди них есть тела бездомных, неопознанных, заключенных, которых не забрали родственники. Биоотходы - это ампутированные конечности и прочие материалы, поступающие из больниц. Чем люди болели, никому не известно. Именно для таких случаев и нужна кремация. Для всех остальных граждан – это возможность альтернативного выбора погребения по их личным убеждениям", - считает Карамуратов.