В Кыргызстане стартовали учения "Коопсуздук-2022" и "Юг-2022"

На территории Ошской и Джалал-Абадской областей начались совместные командно-штабные и мобилизационные учения "Коопсуздук-2022" и комплексные мобилизационные учения "Юг-2022".

По сообщению Управления информационно-аналитической работы Минобороны, в маневрах принимают участие органы управления Вооруженных Сил, Аппарат полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Ошской области, мэрия Оша, Ноокатская и Ала-Букинская районные государственные администрации, территориальные подразделения Министерства чрезвычайной ситуации, Министерства внутренних дел, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения КР.

Тема учений: "Работа государственных органов в условиях введения военного положения в отдельных местностях республики".

В ходе учений будут выполнены задачи по стабилизации обстановки в условиях введения военного положения в регионе с практическим формированием отдельных резервных формирований городов Ош и Ноокат Ошской области, а также Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.

Будут организованы охрана и оборона стратегических объектов, выставление блокпостов силами резервных подразделений. Региональные подразделения министерств и ведомств осуществят практический показ эвакуации мирного населения из отдельного района, развертывания фильтрационных пунктов и пунктов временного размещения беженцев.

Завершатся учения 26 мая 2022 года.