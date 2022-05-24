В Ленинском районе Бишкека провели антитабачный рейд

По итогам проведения антитабачного рейда межведомственной комиссией Ленинского района составлен протокол на сумму 26 тысяч сомов двум увеселительным заведениям за нарушение и несоблюдение прав граждан в сфере защиты здоровья от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В других увеселительных заведениях проведены разъяснительные работы по соблюдению норм и правил Закона Кыргызской Республики "О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля".

На сегодняшний день по Ленинскому району с начала 2022 года составлены протокола со стороны ЦГСЭН города Бишкек – 208 тысяч сомов, со стороны УВД Ленинского района – 181 тысячу сомов.