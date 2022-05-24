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В Ленинском районе Бишкека провели антитабачный рейд

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- Канат Кожоев
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По итогам проведения антитабачного рейда межведомственной комиссией Ленинского района составлен протокол на сумму 26 тысяч сомов двум увеселительным заведениям за нарушение и несоблюдение прав граждан в сфере защиты здоровья от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В других увеселительных заведениях проведены разъяснительные работы по соблюдению норм и правил Закона Кыргызской Республики "О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля".

На сегодняшний день по Ленинскому району с начала 2022 года составлены протокола со стороны ЦГСЭН города Бишкек – 208 тысяч сомов, со стороны УВД Ленинского района – 181 тысячу сомов.


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URL: https://www.vb.kg/418413
Теги:
Ленинский район, рейд, Бишкек, Кыргызстан
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