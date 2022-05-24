Некоторые законы КР переведут на английский язык для иностранных инвесторов

Некоторые законы и кодексы Кыргызстана переведут на английский язык, чтобы упростить доступ иностранных инвесторов к законодательной базе республики. Соответствующее поручение председатель кабмина Акылбек Жапаров дал Министерству экономики и МИД.

В частности, на английский язык будут переведены Кодекс о правонарушениях, Уголовный и Налоговый кодексы, законы "О государственно-частном партнерстве", "О внешней миграции" и другие нормативные правовые акты в сфере инвестиций.

После перевода документов тексты будут утверждены в качестве официального перевода, признаваемого кабинетом министров Кыргызской Республики.