В Бишкеке состоялись пожарно-тактические учения

Сотрудниками отдела чрезвычайных ситуаций Свердловского района проведены пожарно-тактические учения на территории офиса "Айыл Банк", который расположен по улице Кожевенной, на рынке "Мурас-Спорт Джунхай".

В ходе пожарно-тактических учений были проведены теоретические и практические инструктажи добровольных пожарных дружин рынка и персонала по правилам поведения при случае возникновения пожара, использованию первичных средств пожаротушения.

Всего в учениях приняли участие 57 человек, 3 пожарные машины, 1 оперативная группа и сотрудники милиции.