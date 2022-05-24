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В Бишкеке состоялись пожарно-тактические учения

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудниками отдела чрезвычайных ситуаций Свердловского района проведены пожарно-тактические учения на территории офиса "Айыл Банк", который расположен по улице Кожевенной, на рынке "Мурас-Спорт Джунхай".

В ходе пожарно-тактических учений были проведены теоретические и практические инструктажи добровольных пожарных дружин рынка и персонала по правилам поведения при случае возникновения пожара, использованию первичных средств пожаротушения.

Всего в учениях приняли участие 57 человек, 3 пожарные машины, 1 оперативная группа и сотрудники милиции.


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URL: https://www.vb.kg/418418
Теги:
МЧС, пожар, Кыргызстан
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