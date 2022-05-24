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В Бишкеке улучшают облик фасадов

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- Алина Мамаева
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Акимиат Свердловского района продолжает усиленную работу по соблюдению правил благоустройства, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В целях улучшения архитектурно-художественного и эстетического облика города утвержден единый стиль оформления вывесок и рекламных надписей на фасадах зданий.

Так, усилиями муниципальной администрации и спонсоров начались работы по восстановлению и улучшению архитектурного облика фасада дома по улице Ю.Абдрахманова №105/1, 105/2 и 105/3.

Работа будет проходить в три этапа:

  1. удаление трещин, бетонных сколов, а также различных повреждений на фасаде полотна;
  2. обработка специальными грунтовыми смесями;
  3. покраска в два слоя.

На данный момент работа по удалению трещин, бетонных сколов, а также различных повреждений на фасадной части зданий производится компанией SANANGEL.


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URL: https://www.vb.kg/418423
Теги:
благоустройство, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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