В Бишкеке улучшают облик фасадов

Акимиат Свердловского района продолжает усиленную работу по соблюдению правил благоустройства, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
В целях улучшения архитектурно-художественного и эстетического облика города утвержден единый стиль оформления вывесок и рекламных надписей на фасадах зданий.
Так, усилиями муниципальной администрации и спонсоров начались работы по восстановлению и улучшению архитектурного облика фасада дома по улице Ю.Абдрахманова №105/1, 105/2 и 105/3.
Работа будет проходить в три этапа:
На данный момент работа по удалению трещин, бетонных сколов, а также различных повреждений на фасадной части зданий производится компанией SANANGEL.