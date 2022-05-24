В ЕАЭС в прошлом году заметно выросли расчеты в кыргызских сомах

С 2016 года доля национальных валют во взаимных расчетах в Евразийском экономическом союзе превышает 73 процента. Об этом информирует Евразийская экономическая комиссия.

Так, в 2021 году доля платежей в нацвалютах составила 73,5 процента, большую часть, а именно 71,3 процента, занимает рубль. Вместе с тем наиболее заметно выросли расчеты в кыргызских сомах, доля которых повысилась на 0,6 процентных пункта.

Платежи в долларах снизились на 0,8 процентных пункта, а с 2013 года американская валюта потеряла 11,1 процента в структуре взаиморасчетов стран

Вместе с тем в валютной структуре платежей со всеми странами мира, включая взаимные расчеты государств ЕАЭС, преобладали доллары - 54,3 процента в расчетах за экспорт и 36,8 процента в расчетах за импорт. Чаще всего американскую валюту в расчетах за экспорт использует Казахстан - 87 процентов в общей структуре, за импорт - Кыргызстан, где доля доллара в платежах составляет 79 процентов.