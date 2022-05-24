В трех новых жилмассивах Бишкека строят школы

В новостройках Бишкека продолжается строительство общеобразовательных школ, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Школа в жилом массиве "Ак-Ордо", расположенная по улице Тагай-Бий, рассчитана на 750 ученических мест. На объекте продолжаются работы по устройству подпорной стены конференц-зала и подбетонного основания второго блока.

Полным ходом идут работы и по строительству общеобразовательной школы в жилом массиве "Ак-Босого" проектной мощностью 660 ученических мест.

На данный момент ведутся строительные работы дренажной сети по осушению территории школы. В свою очередь выполнена срезка растительного слоя для начала котлованных работ.

На территории жилого массива "Колмо" также продолжается строительство общеобразовательной школы, рассчитанной на 380 ученических мест. На сегодняшний день выполнена разработка котлована и начаты работы по его обратной засыпке.