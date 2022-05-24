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В Аламединском районе на мужчину напали во время отдыха

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- Канат Кожоев
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В Аламединском районе на местного жителя напали во время отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что в милицию обратился 25-летний Н.А., потребовавшийл принять меры в отношении незнакомых пьяных мужчин, которые избили его в одной из зон отдыха района.

Заявитель рассказал, что 23 мая отдыхал с коллегами, когда в его машину врезалось другое авто. После чего из салона автомобиля вышли двое мужчин, которы начали оскорблять и нападать на потерпевшего.

Правоохранители нашли и задержали двух 28-летних Т.А. и Б.Ф. Их доставили в следственную службу.

В настоящее время для выяснения всех обстоятельств дела проводятся ряд следственных и оперативных мероприятий.

Назначены соответствующие экспертизы. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/418431
Теги:
преступление, Кыргызстан, милиция
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