В Аламединском районе на мужчину напали во время отдыха

В Аламединском районе на местного жителя напали во время отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что в милицию обратился 25-летний Н.А., потребовавшийл принять меры в отношении незнакомых пьяных мужчин, которые избили его в одной из зон отдыха района.

Заявитель рассказал, что 23 мая отдыхал с коллегами, когда в его машину врезалось другое авто. После чего из салона автомобиля вышли двое мужчин, которы начали оскорблять и нападать на потерпевшего.

Правоохранители нашли и задержали двух 28-летних Т.А. и Б.Ф. Их доставили в следственную службу.

В настоящее время для выяснения всех обстоятельств дела проводятся ряд следственных и оперативных мероприятий.

Назначены соответствующие экспертизы. Досудебное производство продолжается.