Медиаторы из регионов прошли обучение разрешению групповых конфликтовктов

16 медиаторов Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской областей получили знания по разрешению групповых и межкультурных конфликтов, в том числе в пред и пост выборный период. Об этом сообщает пресс-служба Центра медиации.

"В течение года работы, мы разрешали конфликты между двумя сторонами. Чаще сталкивалась со спорами внутрисемейного, имущественного или территориального вопроса. Иногда к нам обращались за медиацией конфликтов между несколько сторонами, к примеру, между местной компанией и населением или между несколькими соседями. Но знаний по разрешению, где больше двух сторон не было, и мы были вынуждены отказать. Повышение квалификации стало очень своевременным, теперь мы сможем помогать в случаях где большее количество конфликтующих сторон и также в конфликтах возникающих в выборный период" - рассказывает медиатор села Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района Таласской области Иманбек Байсеитов.

Программа обучения была составлена тренерами Национального Центра Медиации на основе методики Гамбургского университета психологии, межкультурной, многосторонней медиации в сообществах и организациях.

"Особенностью обучения является то, что материалы адаптированы к культуре ведения переговоров нашей страны и проводятся на доступном для участников языке. В течении июня месяца пройдут повышение квалификации медиаторы Ошской, Джала-Абадской и Баткенской областей", - отмечает Гульсина Кожоярова, основатель Национального Центра Медиации.

Также, в ходе обучения, состоялось награждение победителей республиканского конкурса медиаторов задействованных по линии программы "Ынтымактуу Жашоо". В данном конкурсе критериями оценки были: количество проведенных информационных встреч с конфликтующими сторонами, заключенных договоров о применении медиации и заключенных медиативных соглашений, а также количество проведенных информационно-разъяснительных работ о медиации среди населения.

Из медиаторов данных областей победителями стали:

первое место - Бердибек уулу Достук, медиатор с.Тюп второе место - Уметалиева Зуурабубу, медиатор г.Нарын.

Повышение квалификаций региональных медиаторов стало возможным благодаря поддержке Проекта "Ынтымактуу Жашоо". Целью, которого является создание платформы для поддержки активной молодежи, гражданского общества и органов местного самоуправления по профилактике социальных конфликтов, а также обучения навыкам медиации в 25 отобранных локациях. Программа реализуется International Alert совместно с Национальным Центром Медиации и Институтом политики развития при поддержке Европейского Союза.