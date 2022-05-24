Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер поженились в третий раз

Старшая из сестер Кардашьян, 43-летняя Кортни, и ее муж, 46-летний барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер, прошли через третью по счету брачную церемонию. Об этом сообщает Daily Mail.

Заключительное свадебное мероприятие прошло в итальянском Портофино, в замке Кастелло Браун.

Этой брачной церемонии предшествовали заключение союза в администрации Санта-Барбары и спонтанная свадьба в Лас-Вегасе. Невеста выбрала для свадьбы кружевное мини-платье, кремовые туфли на шпильке и чрезвычайно длинную полупрозрачную фату. Жених был в черном костюме с двубортным пиджаком, белой рубашке и галстуке-бабочке, тоже черного цвета.

Подружками и друзьями жениха и невесты были 18-летний сын Трэвиса Баркера Лэндон, одна из сестер Кортни Кардашьян - предположительно, Хлои, - а также дочь невесты Пенелопа.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер произнесли брачные клятвы на закате солнца в гроте неподалеку от замка, после чего поднялись к месту празднования.